В «Яндексе» рассказали, почему из лицензионного соглашения «Яндекс Браузера» исчезли все упоминания анонимности и обезличенности собираемых данных: перемены носят «технический характер», а объём и цели обработки информации «остаются прежними».

1 октября «Яндекс» опубликовал новую редакцию лицензионного соглашения «Яндекс Браузера». В предыдущей редакции от 27 февраля 2026 года анонимность упоминалась в тексте пять раз, а обезличенность — дважды; в новом варианте документа оба эти понятия не упоминаются вообще. Компания уточнила формулировки, чтобы точнее описать данные, которые обрабатывает браузер, пояснили в её пресс-службе. «Изменения касаются только формулировок в соглашении. Браузер не стал собирать больше данных или дополнительно связывать их с конкретными пользователями», — добавили в компании.

Программа собирает данные, чтобы обеспечивать корректную работу функций; статистика способствует обнаружению и исправлению ошибок, повышению стабильности и удобства в работе с «Яндекс Браузером». «Возможности управления данными также не изменились. Пользователи по-прежнему могут отключить отправку статистики и управлять сохранёнными данными в настройках веб-обозревателя», — напомнили в «Яндексе».

Анонимность упоминалась в тексте лицензионного соглашения с момента выхода программы в 2013 году — теперь эти формулировки сменили указания на обработку персональных данных. Изменения были внесены, чтобы текст соглашения более полно отвечал требованиям законодательства о персональных данных — едва ли новые формулировки указывают на то, что компания пытается каким-либо новым образом использовать информацию своих пользователей через «Яндекс Браузер», уверены эксперты. Преобразования направлены на борьбу с мошенниками; со временем «Яндекс» и государство будут взаимодействовать всё более плотно.