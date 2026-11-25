Исследователи Google показали, что экспериментальный квантовый компьютер на процессоре Willow способен превзойти любую классическую систему в решении логической задачи под названием «магический квадрат». Это достигается за счёт использования квантового контекста — свойства, при котором результат измерения не предопределён, а зависит от контекста других измерений, проводимых параллельно.

Игра позволяет измерить разрыв между двумя типами вычислительных систем. Двум участникам требуется заполнить сетку размером 3 × 3 числами, удовлетворяющими определённым математическим условиям, при этом общаться друг с другом им запрещено. Классический компьютер позволяет добиться лишь ограниченного числа побед, а машина Google показала лучший результат.

Это преимущество возникло благодаря особенностям кодирования информации кубитами: в обычном компьютере бит принимает значение «0» или «1» ещё до того, как его проверят, — считывание лишь определяет уже существующее значение. Кубиты работают иначе: результат измерения зависит от того, какие ещё совместимые измерения проводятся параллельно. В игре «магический квадрат» участники могут использовать эту зависимость, чтобы согласовывать свои ответы чаще, чем это возможно при использовании классических стратегий, — и всё это без общения между игроками. Согласованность ответов способствует увеличению числа побед.

Классическая стратегия позволяет добиться 88,89 % побед, но в случае с процессором Willow система по итогам 900 000 игровых раундов проигрывала лишь примерно в одном случае из 60, показав долю побед 98,30 %.

Эксперимент провели на квантовом компьютере Google в Санта-Барбаре (Калифорния). Машина построена на базе сверхпроводящих кубитов — металлических контуров, охлаждённых до температуры, близкой к абсолютному нулю. Сама по себе игра не имеет практического применения, и исследователи это признают. Это «игрушечная» задача, которая демонстрирует возможности оборудования, а не решает какую-либо реальную прикладную проблему.

Если учёные найдут способ использовать свойство квантового контекста на практике, они смогут выполнять вычисления, непосильные даже для самых мощных традиционных компьютеров. Пока же в Google делают акцент не на решении головоломки, а на том, что эффект проявился в процессоре, который компания продолжает совершенствовать.