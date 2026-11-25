Портал VideoCardz заполучил документ, в котором приводятся характеристики тестовых версий семи десктопных процессоров Intel серии Nova Lake-S — это квалификационные образцы () степпинга C1, то есть довольно близкие к серийным. Intel предупредила, что тестовые частоты и показатели производительности могут отличаться от финальных версий продуктов, хотя на данном этапе существенные различия между квалификационными образцами и серийными вариантами встречаются крайне редко.

Модели Intel Core Ultra 9 4970K BFC и 4950K оснащены 28 ядрами, а их базовый уровень потребления энергии (TDP) составляет 125 Вт. У первой модели объём кеша третьего уровня (L3) составляет 144 Мбайт, максимальная тактовая частота — 5,5 ГГц; у второй — 36 Мбайт кеша L3 и частота до 5,4 ГГц. Intel также готовит процессор Core Ultra 9 4900 BFC с заблокированным множителем и TDP 65 Вт — у него 22 ядра, 120 Мбайт кеша L3 и частота до 5,3 ГГц.

Процессоры Intel Core Ultra 7 4870K BFC и 4850K имеют по 24 ядра и способны разгоняться до 5,2 ГГц на всех восьми производительных P-ядрах; они отличаются объёмом кеша третьего уровня — 144 и 36 Мбайт соответственно. Модели Core Ultra 5 4650K и 4650KF оснащаются 22 ядрами, 30 Мбайт кеша L3 и работают на частоте до 5,1 ГГц.

Все семь процессоров поддерживают оперативную память стандарта DDR5-8000 объёмом до 256 Гбайт. Предусмотрены 24 линии PCIe, интегрированный нейропроцессор (NPU) с производительностью 77 TOPS. Тактовые частоты интегрированной графики варьируются от 2,9 до 3,1 ГГц. Поддерживается декодирование форматов DNx, XAVC, JPEG-XS и VVC, а также профилей AV1 High и Professional. Анонс процессоров Nova Lake-S, по неофициальным данным, состоится на мероприятии в Берлине, которое пройдёт с 22 по 25 февраля.