Компания UL Solutions представила бенчмарк 3DMark CPU Rumble для оценки производительности мобильных процессоров в игровых задачах. Новый модуль уже доступен в виде бесплатного обновления для приложения 3DMark на Android и iOS.

В отличие от выпущенного в 2021 году 3DMark CPU Profile, который измерял чистую вычислительную мощность при разном количестве потоков, CPU Rumble имитирует реальную нагрузку на устройство в современных мобильных играх. По данным UL Solutions, большинство таких проектов задействуют от двух до восьми потоков процессора: один основной отвечает за ключевые задачи, а остальные обрабатывают звук, поведение персонажей и загрузку ресурсов.

Визуально тест оформлен в духе старых ретро-аркад с минимумом графических эффектов, чтобы производительность видеоядра минимально влияла на итоговый результат. Внутри бенчмарка создатели задействовали библиотеки, которые широко применяются при разработке игр: Jolt для расчёта физики, Recast Navigation для поиска путей, EnkiTS для многопоточности и Miniaudio для обработки звука.

Все события в CPU Rumble происходят по строго заданному алгоритму: расчёты физики, поведение персонажей и обработка звука повторяются с абсолютной точностью от запуска к запуску. Такой подход позволяет избежать погрешностей, которыми обычно страдают встроенные бенчмарки в самих играх.

Помимо основного тестового прогона, в приложение добавили 20-минутный стресс-тест для проверки стабильности работы чипа под длительной нагрузкой и выявления троттлинга. В отличие от графических стресс-тестов 3DMark с фиксированным числом циклов, здесь процессору нужно выполнить максимально возможное количество итераций за отведённое время.

Бенчмарк уже можно скачать в магазинах Google Play и App Store. CPU Rumble стал первым из двух новых процессорных тестов UL Solutions, но планами по выпуску версии для ПК и подробностями о втором бенчмарке разработчики пока не поделились.