Microsoft изменит механизм совместимости Windows Server с устаревшими приложениями. В следующей версии серверной операционной системы поддержка 32-разрядных программ будет отключена по умолчанию. Однако администраторы смогут самостоятельно устанавливать необходимые компоненты, если им потребуется запускать старое ПО.

Изменение затронет компонент Windows 32-bit on Windows 64-bit (WoW64), который обеспечивает запуск 32-разрядных приложений в 64-разрядной среде Windows. Компонент содержит необходимые программные интерфейсы и API, благодаря которым старые программы продолжают работать на современных компьютерах с процессорами Intel и AMD. Сейчас WoW64 входит практически во все 64-разрядные версии Windows.

В Windows Server 2028 WoW64 переведут в категорию Feature on Demand (FoD), то есть в категорию дополнительных компонентов, которые устанавливаются по запросу. По умолчанию WoW64 будет отключён. Разработчики Windows Server считают, что отказ от автоматической поддержки 32-разрядного программного обеспечения позволит сократить поверхность атаки и предотвратить запуск 32-разрядных вредоносных программ.

Изменения также объясняются обходимостью упростить обслуживание операционной системы. Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) ранее отмечал, что устаревшие компоненты усложняют исправление уязвимостей и выпуск обновлений безопасности. В частности, компания уже использовала аналогичный подход с текстовым редактором WordPad: сначала сделала его дополнительной опцией, а затем полностью исключила из новых версий Windows 11.

Пока изменение касается только серверной платформы. Пользователям обычной Windows 11 не грозит отключение поддержки 32-разрядных программ, хотя в перспективе Microsoft может пересмотреть и эту часть операционной системы. Windows Server 2028 ожидается не ранее 2027 года, однако конкретная дата выпуска пока не объявлена.