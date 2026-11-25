За окном — последняя среда ноября, а, значит, пришло время для анонса японским платформодержателем Sony Interactive Entertainment подборки игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus на декабрь.

Как стало известно, хедлайнером PS Plus в декабре оказался вышедший прошлым летом скейтерский симулятор Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 от издательства Activision и разработчиков из Iron Galaxy Studios.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 представляет собой ремейк классических Tony Hawk's Pro Skater 3 и Tony Hawk's Pro Skater 4. Проект будет доступен подписчикам PS Plus в версиях для PS4 и PS5.

Второй проект в подборке — психологический хоррор Amnesia: The Bunker от шведской студии Frictional Games (Soma), вышедший в июне 2023 года. Абонентам PS Plus раздадут издание эксклюзивно для PS4.

Последняя игра в декабрьской линейке PS Plus — десятилетней давности ролевой аниме-файтинг Dragon Ball: Xenoverse 2 от Bandai Namco. Несмотря на солидный по меркам индустрии возраст, игра доступна не только на PS4, но и PS5.

Анонс декабрьской подборки PS Plus разделил игроков на два лагеря — представители одного жалуются на засилье продуктов для PS4, а сторонники второго довольны включением в состав обновления качественных предложений.

Раздача начнётся 1 декабря. До 31 ноября можно активировать ноябрьские игры: зомби-боевик Dead Island 2 (PS4, PS5), сборник Tomb Raider IV-VI Remastered (PS4, PS5) и карточный роглайт Monster Train 2 (PS5).