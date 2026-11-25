За окном — последняя среда ноября, а, значит, пришло время для анонса японским платформодержателем Sony Interactive Entertainment подборки игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus на декабрь.
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Как стало известно, хедлайнером PS Plus в декабре оказался вышедший прошлым летом скейтерский симулятор Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 от издательства Activision и разработчиков из Iron Galaxy Studios.
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 представляет собой ремейк классических Tony Hawk's Pro Skater 3 и Tony Hawk's Pro Skater 4. Проект будет доступен подписчикам PS Plus в версиях для PS4 и PS5.
Второй проект в подборке — психологический хоррор Amnesia: The Bunker от шведской студии Frictional Games (Soma), вышедший в июне 2023 года. Абонентам PS Plus раздадут издание эксклюзивно для PS4.
Последняя игра в декабрьской линейке PS Plus — десятилетней давности ролевой аниме-файтинг Dragon Ball: Xenoverse 2 от Bandai Namco. Несмотря на солидный по меркам индустрии возраст, игра доступна не только на PS4, но и PS5.
Анонс декабрьской подборки PS Plus разделил игроков на два лагеря — представители одного жалуются на засилье продуктов для PS4, а сторонники второго довольны включением в состав обновления качественных предложений.
Раздача начнётся 1 декабря. До 31 ноября можно активировать ноябрьские игры: зомби-боевик Dead Island 2 (PS4, PS5), сборник Tomb Raider IV-VI Remastered (PS4, PS5) и карточный роглайт Monster Train 2 (PS5).
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