На Reddit в одном сообщении собрали высказывания трёх экспертов в области криптографии о появившихся около десяти дней назад многочисленных слухах, будто бы OpenAI и Anthropic нашли способ факторизовать большие целые числа за приемлемое время. Если это правда, то это крах современных методов RSA-шифрования, что также означает остановку работы всех цифровых сервисов не поддерживающих постквантовую криптографию.

В частности, по этому поводу высказался Скотт Ааронсон (Scott Aaronson), специалист по теоретической информатике и профессор Техасского университета в Остине. 24 ноября 2026 года в комментарии в собственном блоге Shtetl-Optimized он написал, что неоднократно слышал о возможном решении задачи факторизации за полиномиальное время одной или обеими компаниями. При этом Ааронсон специально оговорился, что не знает, насколько достоверны эти сведения. Он также предположил, что OpenAI и Anthropic могли добиться успеха в какой-то из смежных областей, а «испорченный телефон» разнёс это как слух о решении задачи факторизации.

На запись Ааронсона отреагировал эксперт по ИИ Эндрю Карран (Andrew Curran). Он первым сообщил о вероятном решении Claude задачи Навье-Стокса — одной из семи нерешённых задач тысячелетия с призом в $1 млн. 25 ноября 2026 года он написал в социальной сети X, что слышит те же слухи примерно десять последних дней, причём они касались одновременно OpenAI и Anthropic: «Я тоже слышал об этом. Более того, этот слух циркулирует уже около десяти дней и касается как Anthropic, так и OpenAI. Учитывая, насколько близко совпадали их последние математические прорывы, если такое достижение есть у одной компании, вероятно, оно есть и у другой. Это взломало бы RSA».

Доцент Университета Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University), Аран Найеби (Aran Nayebi), занимающийся машинным обучением, высказался ещё осторожнее: «Кстати, это тот самый слух, который я тоже слышал на протяжении последней недели. Именно поэтому нынешние результаты факторизации несколько разочаровали и возможно, они не отражают всей картины».

Стоит добавить, что ряд комментаторов под этим сообщением поделились наблюдениями, что их компании за последние месяцы в авральном порядке переходили на постквантовую криптографию. Нельзя исключать, что три последних крупных сетевых сбоя в США (Microsoft, Управление гражданской авиации и банковские услуги JPMorgan Chase) произошли по причине перехода на новые методы шифрования, а не по официально объявленным причинам.

На самом деле, для цифрового апокалипсиса достаточно слуха, пусть даже компании OpenAI и Anthropic не могут взломать RSA. Всё остальное сделает паника и некомпетентность.