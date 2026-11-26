США объявили о планах ввести новые таможенные пошлины в отношении 14 стран, включая Китай и ЕС. Решение было принято по результатам расследования, инициированного администрацией Дональда Трампа (Donald Trump) в марте после того, как Верховный суд США аннулировал введённые ею масштабные пошлины на импорт, признав те меры неконституционными.

Сообщается, что новые меры направлены против стран, которые создают, поддерживают или способствуют возникновению структурных избыточных мощностей и объёмов производства в промышленном секторе, что необоснованно создаёт бремя для торговли США или ограничивает её, а следовательно, подпадает под действие раздела 301(b) Закона о торговле США.

Торговый представитель США Джеймисон Грир (Jamieson Greer) пояснил в интервью телеканалу CNBC, что ставки, которые в основном варьируются от 15 до 20 %, «не суммируются» с уже действующими пошлинами. Он отметил, что это «скорее дополнение — речь идёт лишь о небольшом повышении на несколько процентных пунктов». Он также сообщил, что новые пошлины, скорее всего, введут лишь через несколько месяцев.

По словам источника Bloomberg, для Китая в рамках новой тарифной политики предусмотрена ставка 20 % — в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями между Пекином и администрацией Трампа. При этом, если переговоры между двумя странами сорвутся, ставка может удвоиться и достичь 40 %.

На товары из ЕС пошлина составит 15 % (согласно соглашению США с Евросоюзом, достигнутому в 2025 году), однако в дальнейшем этот показатель может быть увеличен до 20 %.

На импорт из Японии, Южной Кореи и Швейцарии будут наложены пошлины в размере 15 %. По данным аппарата торгового представителя США (USTR), для Южной Кореи эта ставка может вырасти до 25 %, а для Японии и Швейцарии — до 20 %. В отношении товаров из Индии может быть введена пошлина в размере 17 % (в случае заключения торгового соглашения с Вашингтоном), при этом ставка может быть увеличена до 25 %.

Китай отвергает обвинения в создании избыточных мощностей. Как сообщает агентство Reuters, в среду в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что «так называемые “избыточные производственные мощности” на самом деле не существуют».

Новые пошлины затрагивают Бангладеш, Камбоджу, Китай, Европейский союз, Индию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Малайзию, Сингапур, Швейцарию, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Аналогичные меры, которые могли быть приняты в отношении Мексики и Норвегии, в итоговый список не вошли, однако их введение по-прежнему рассматривается, сообщил официальный представитель.