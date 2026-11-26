Apple готовит к выпуску новый MacBook Air на процессоре M6 — он должен появиться в начале следующего года. Компания может также провести полноценное «масштабное обновление» этой линейки, заявил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

В 2027 году Apple, вероятно, представит две новые модели MacBook Air, в том числе версию с обновлённым дизайном и OLED-дисплеем. Базовое обновление MacBook Air выйдет весной 2027 года — это будут модели J913 (13-дюймовая) и J915 (15-дюймовая), одновременно с ними появится MacBook Neo 2. В базовом обновлении Apple заменит в ноутбуках только процессор. Но этим компания в 2027 году не ограничится.

В нынешнем дизайне MacBook Air выпускаются с 2022 года, а в 2023 году линейку расширила 15-дюймовая модель. Таким образом, актуальный вариант подходит к концу своего жизненного цикла. Скоро наступит 2027 год, и поскольку MacBook Air является самым популярным компьютером Apple, компании необходимо поддерживать его актуальность. Поэтому, как ожидается, в 2027 или 2028 году произведёт масштабное обновление модели — с ним ноутбук получит и OLED-дисплей, говорит аналитик.

Для Apple было бы необычно выпускать две разные модели MacBook Air за один календарный год. Но если это всё-таки случится, компания поступит так же, как в этом году с линейкой MacBook Pro: в марте компания выпустила этот ноутбук на чипах M5 Pro и M5 Max, но в дизайне образца 2021 года; а в октябре дебютировал MacBook Pro с сенсорным экраном PROLED XDR и обновлённым дизайном. Не исключено, что в 2027 году то же случится с MacBook Air.