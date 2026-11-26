На международной конференции AI Journey «Сбер» представил новую линейку роботов, построенных на нейросетевой платформе GreenVLA 2.0 собственной разработки. Гуманоидный робот " предназначен для выполнения сложных манипуляций с предметами, робот-атлет Юни специализируется на хореографических и акробатических трюках, а безымянный колёсно-шагающий робот-курьер умеет преодолевать бордюры, лестницы и другие городские препятствия.

«Антропоморфный робот "Грин 2.0" предназначен для выполнения задач, сочетающих перемещение в пространстве и взаимодействие с предметами. Благодаря согласованному управлению руками, ногами и корпусом робот способен выполнять сложные последовательности действий», — говорится в пресс-релизе «Сбера». По словам создателей, у второй версии робота возросло число степеней свободы и повысилась грузоподъёмность. За счёт более подвижной конструкции робот способен выполнять сложные движения и обучаться новым физическим навыкам.

При помощи робота-атлета Юни инженеры «Сбера» отрабатывают навыки физического ИИ — точность управления телом, координации движений и сохранения равновесия. Юни доступны сложные динамические движения, в том числе хореографические и акробатические элементы. Юни стал первым в мире роботом, принявшим участие в ледовом шоу. Он вышел на лёд вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой. Юни исполнял танцевальные комбинации и в процессе взаимодействия с партнёршей продемонстрировал любопытную синергию технологий и искусства.

Оставшийся безымянным робот-курьер для «последней мили» сейчас проходит пилотные испытания в одном из районов Москвы. «Специальная колёсно-шагающая платформа успешно преодолевает бордюры, лестницы и другие городские препятствия. Конструкция рассчитана на работу и в дождь, и в снег. В перспективе такие роботы смогут доставлять заказ до двери, преодолевая препятствия, недоступные обычным колёсным роботам», — гласит пресс-релиз «Сбера».

Все роботы «Сбера» построены на единой модели искусственного интеллекта GreenVLA 2.0. Под её управлением роботы постепенно отрабатывают взаимодействие с физическим миром. Развитие платформы сопровождается расширением собственного производства компонентов в центре робототехники «Сбера».

«Сегодня мы представляем сразу три платформы роботов с общей ИИ-моделью. Нам важно, чтобы роботы могли самостоятельно выполнять полезную для человека работу. Мы активно тестируем свои технологии в ретейле и доставке, а наши эксперименты в искусстве, балете и спорте расширяют представления о границах возможного. Мы также развиваем собственную инженерную базу и производство компонентов в России. Всё это формирует базу для развития робототехники в нашей стране и нашей экономики», — заявил глава «Сбера» Герман Греф.