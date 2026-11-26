В преддверии традиционно масштабной зимней распродажи в магазине цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve стартовал «праздник покупок» под названием «Чёрная пятница».
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Стоит отметить, что «Чёрная пятница» не принадлежит к числу распродаж Steam. Это лишь специальное оформление страницы «Скидки и мероприятия». Тем не менее разработчики вольны приурочить свои акции к этому периоду.
По словам Valve, «Чёрная пятница» предназначена для информирования покупателей о том, что сейчас самое время искать выгодные предложения на игры всех жанров, и знаменует начало неофициального сезона праздничных покупок.
Судя по трекеру SteamDB, со скидкой хотя бы 5 % на момент старта «Чёрной пятницы» в Steam продаётся более 15 тыс. всевозможных игр (13,5 тыс. с учётом ограничений российского региона), так что выбор у пользователей как никогда широкий.
Ниже приводим примечательные игры со скидкой на «Чёрную пятницу», вышедшие недавно (или актуальные в последнее время) и доступные в российском сегменте:
- The Blood of Dawnwalker — 3999 рублей (−20 %);
- Crimson Desert Enhanced — 3439 рублей (−20 %);
- Clive Barker's Hellraiser: Revival — 1799 рублей (−25 %);
- Heroes of Might & Magic: Olden Era (ранний доступ) — 1109 рублей (−26 %);
- Corsair Cove — 1049 рублей (−30 %);
- Esoteric Ebb — 563 рубля (−36 %);
- Arc Raiders — 1610 рублей (−50 %);
- Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — по 1199 рублей (−50 %);
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 799 рублей (−75 %);
- Atomic Heart — 499 рублей (−80 %).
По случаю чёрной пятницы Valve также рассказала об обновлении страницы «Скидки и мероприятия» (см. видео выше). В частности, теперь категории и игры подбираются с учётом предпочтений пользователей, популярности и трендов.
«Чёрная пятница» в Steam продлится до 30 ноября. Также до этого дня пользователи могут выдвинуть своих фаворитов на звание номинантов в 14 категориях предстоящей премии Steam 2026 (The Steam Awards 2026).
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