В преддверии традиционно масштабной зимней распродажи в магазине цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve стартовал «праздник покупок» под названием «Чёрная пятница».

Стоит отметить, что «Чёрная пятница» не принадлежит к числу распродаж Steam. Это лишь специальное оформление страницы «Скидки и мероприятия». Тем не менее разработчики вольны приурочить свои акции к этому периоду.

По словам Valve, «Чёрная пятница» предназначена для информирования покупателей о том, что сейчас самое время искать выгодные предложения на игры всех жанров, и знаменует начало неофициального сезона праздничных покупок.

Судя по трекеру SteamDB, со скидкой хотя бы 5 % на момент старта «Чёрной пятницы» в Steam продаётся более 15 тыс. всевозможных игр (13,5 тыс. с учётом ограничений российского региона), так что выбор у пользователей как никогда широкий.

Ниже приводим примечательные игры со скидкой на «Чёрную пятницу», вышедшие недавно (или актуальные в последнее время) и доступные в российском сегменте:

По случаю чёрной пятницы Valve также рассказала об обновлении страницы «Скидки и мероприятия» (см. видео выше). В частности, теперь категории и игры подбираются с учётом предпочтений пользователей, популярности и трендов.

«Чёрная пятница» в Steam продлится до 30 ноября. Также до этого дня пользователи могут выдвинуть своих фаворитов на звание номинантов в 14 категориях предстоящей премии Steam 2026 (The Steam Awards 2026).