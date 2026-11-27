В жизни ведьмака неизменны две вещи: Путь всегда зовёт за собой, а работа никогда не заканчивается. Для обновлённой версии нашумевшего ролевого боевика с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt Red вышел новый патч.

Обновление 5.02 для The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered (именно так называется переиздание) вышло на всех целевых платформах и принесло на Континент множество исправлений и правок.

В частности, разработчики устранили проблемы с освещением, включая чрезмерную яркость и затемнение, отображением водных поверхностей в тёмных местах и отрисовкой волос при активированной трассировке пути.

Кроме того, был оптимизирован процесс трассировки пути и реконструкции лучей, улучшено отображение игры на PS5 при вертикальной синхронизации и переменной частоте обновления и увеличен допустимый объём памяти для модов на Switch 2.

Другие примечательные исправления ошибок, из-за которых:

после многократного быстрого перемещения в оксенфуртский порт лодка неестественно ускорялась и начинала проходить сквозь объекты;

невозможно было завершить медитацию, если Геральт медитировал до следующего часа менее минуты, так как время начинало идти назад;

на высоких уровнях сложности здоровье волколаков восстанавливалось слишком быстро, из-за чего их практически невозможно было победить;

после перековки мастерского и гроссмейстерского доспеха школы Кота у Геральта была «причудливая причёска»;

цирюльник в Глиннике считал бунтарскую причёску видом бороды;

у Геральта и неигровых персонажей могло пропадать лицо и части тела;

некоторые NPC в толпе обладали слишком яркими красными пятнами на ногах;

голова Геральта становилась невидимой, если выбрать бунтарскую причёску, а потом отрастить бороду;

Геральт мог облысеть при загрузке межплатформенного сохранения на Xbox при игре с включённой технологией HairWorks на ПК или через Xbox Play Anywhere.

Помимо прочего, в 5.02 был улучшен и доработан фоторежим, добавлена поддержка сверхширокого формата экрана (32:9) и ещё 40 кроссплатформенных модов (см. трейлер выше). Полный список изменений доступен на сайте игры.

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered вышла 29 сентября на PC (Steam, GOG, EGS, Battle.net), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 в качестве отдельного продукта и бесплатного обновления для владельцев оригинальной игры.