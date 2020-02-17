Обзор видеокарты GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT: хочется взять и разогнать

После томительных лет застоя — когда лучшей видеокартой по совокупности характеристик и цены, которую графическое подразделение AMD могло предложить своим поклонникам, оставался неоднократно перемаркированный и переработанный Radeon RX 480/580/590 — «красные» набрались сил для того, чтобы спустить с конвейера по-настоящему современный, перспективный и разносторонний чип Navi 10 на базе совершенно новой архитектуры RDNA. В то время как младший кристалл Navi 14 не оставил после себя столь же яркого впечатления в десктопных продуктах, а обещанный «большой Navi» остается обещанием, Navi 10 сам по себе позволил AMD сформировать крепкую продуктовую линейку. Недавним пополнением в ней стал Radeon RX 5600 XT, отличившийся удачным отношением быстродействия к цене и вместе с тем — выдающейся энергоэффективностью.

Однако в верхнем ценовом эшелоне перед кремнием Navi стоит другая задача — любой ценой показать максимальный уровень производительности перед лицом своего главного соперника, GeForce RTX 2070 SUPER. Последний был рожден специально для того, чтобы противостоять Radeon RX 5700 XT, а первый раунд борьбы между RTX 2070 SUPER, с одной стороны, и партнерскими вариантами RX 5700 XT (тогда еще довольно слабыми), с другой, остался за NVIDIA. Теперь настал черед более развитых продуктов на чипах AMD, которые и по запасу быстродействия, и по цене, подпирают GeForce RTX 2070 SUPER. GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT — одна из интригующих моделей второй волны, с трехслотовой системой охлаждения, резко повышенными рабочими частотами и прочими регалиями «премиального» продукта. Ну что ж, комплект бенчмарков, ваттметр и шумомер наготове — пора тестировать и разгонять.

Radeon RX 5700 XT обладает полностью функциональным чипом Navi 10 и наибольшим энергопотреблением среди всех ускорителей AMD нового поколения. Как следствие, его графических процессор работает на достаточно консервативных тактовых частотах по меркам новаторского техпроцесса 7 нм. Так, базовая частота GPU в эталонной версии RX 5700 XT составляет 1605 МГц, а Boost Clock (частота оппортунистического авторазгона при легкой нагрузке) — 1905 МГц. В свою очередь, Game Clock (средняя проектная частота в играх, аналогом которой у NVIDIA является… Boost Clock) у флагмана выставлена на уровне 1755 МГц. Плата GIGABYTE поднимает все перечисленные параметры не меньше, чем на сотню мегагерц — вплоть до 1770/1905/2010. Но это при условии, что активирован самый «производительный» из двух вариантов BIOS. В отличие от самой AMD, которая избавилась от дублирующей прошивки в референсных вариантах ускорителей начиная еще с Radeon VII, GIGABYTE открывает выбор между двумя наборами спецификаций: OC BIOS с уже описанными параметрами и так называемый «тихий», в котором диапазон между Base Clock и Boost Clock составляет 1690–1945 МГц. Как видите, даже в последнем случае GIGABYTE не лишает видеокарту хотя бы номинального заводского разгона. Единственное, о чем хотелось бы предупредить потенциальных покупателей AORUS (и любых других ускорителей на чипах AMD с двойным BIOS), это то, что смена прошивки даже при положенным образом обесточенной системе не всегда вступает в силу. В подобной ситуации полезно деактивировать GPU в диспетчере устройство Windows и затем включить обратно.

Производитель AMD GIGABYTE Модель Radeon RX 5700 XT AORUS Radeon RX 5700 XT Графический процессор Название Navi 10 XT Navi 10 XT Микроархитектура RDNA RDNA Техпроцесс, нм 7 нм FinFET 7 нм FinFET Число транзисторов, млн 10 300 10 300 Тактовая частота, МГц: Base Clock / Game Clock / Boost Clock 1 605/ 1755/1 905 1 770/ 1905/2 010 Шейдерные ALU 2 560 2 560 Блоки наложения текстур (TMU) 160 160 Блоки операций растеризации (ROP) 64 64 Оперативная память Разрядность шины, бит 256 256 Тип микросхем GDDR6 SDRAM GDDR6 SDRAM Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) 1 750 (14 000) 1 750 (14 000) Объем, Мбайт 8 096 8 096 Шина ввода/вывода PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16 Производительность Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты) 9 754 10 291 Производительность FP64/FP32 1/16 1/16 Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 Пропускная способность оперативной памяти, Гбайт/с 448 448 Вывод изображения Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b TBP/TDP, Вт 225 Н/Д Розничная цена (США, без налога), $ 399 (рекомменд.) От 423 (newegg.com) Розничная цена (Россия), руб. 29 499 (рекомменд.) От 29 247 (market.yandex.ru)

Однако вернемся к характеристикам GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT. Хотя графический процессор производитель разогнал (при том довольно агрессивно, если идет речь о параметрах OC BIOS), пропускная способность оперативной памяти тут соответствует референсному уровню 14 Гбит/с. RX 5700 XT мог бы извлечь немало выгоды из более скоростных 16-гигабитных чипов, но даже в «премиальных» устройствах класса GIGABYTE AORUS они все еще не попадаются — либо конструкторы не видят в том необходимости, либо (что весьма вероятно) контроллеры GDDR6 в составе Navi 10 просто не тянут нужные тактовые частоты даже с поправкой на более расслабленные тайминги.

Как бы то ни было, выдающиеся спецификации AORUS уже позволяют ускорителю претендовать на заведомо более высокий уровень производительности, нежели у многочисленных реализаций Radeon RX 5700 XT эконом-класса, не говоря уже о перемаркированных референсных версиях, через которые проходит нижняя граница ценовой зоны этой модели. Как следствие, и по стоимости AORUS не чета шумному и сравнительно медленному референсу. В то время как последний уже можно отыскать на площадках newegg.com и market.yandex.ru ниже рекомендованной цены — от $389 без налога и 21 990 руб с НДС соответственно, — за AORUS Radeon RX 5700 XT продавцы требуют не меньше $423 или 29 247 руб. Однако, справедливости ради, аналогичные по обвязке версии RX 5700 XT под конкурирующими марками — ASUS ROG Strix и SAPPHIRE NITRO+ — как правило, стоят еще дороже продукта GIGABYTE, а тактовые частоты GPU у них либо абсолютно такие же, ли ненамного выше. Важно и то, что, в отличие от перечисленных соперников, AORUS хотя бы не пересекает периметр территории, занятой GeForce RTX 2070 SUPER (последний нынче продается за сумму от 33 218 руб).

Во внешнем виде GIGABYTE AORUS Radeon RX 5700 XT есть сходство с более доступной моделью GAMING OC того же производителя, которую мы протестировали в числе первых устройства на базе Navi 10, а в процессе разборки мы обнаружим между ними еще больше общих черт. Но это еще не повод для разочарования: в устройство GAMING OC компания заложила все элементы, необходимые для качественного охлаждения и питания Radeon RX 5700 XT с умеренным заводским разгоном, а в AORUS осталось только продолжить начатое и поработать на декоративными элементами, неуместными в бюджетных продуктах.

Так, радиатор системы охлаждения AORUS тоже обдувается тремя крыльчатками диаметром 82 мм, а центральный вентилятор вращается в противоположном направлении от боковых — таким образом, как утверждают все производители, использующие подобную схему, снижается турбулентность воздушного потока. При низком тепловыделении GPU и температуре в пределах 60 °C кулер работает в полностью пассивном режиме. Другая конструктивная особенность, способствующая охлаждению печатной платы, это настоящая металлическая пластина, прикрепленная к обратной стороне. В отличие от пластиковых имитаций, которые нередко встречаются в бюджетных версиях тех или иных графических ускорителей и в действительности только препятствуют отводу тепла, алюминиевый backplate прижат через термопрокладки к элементам питания на обратной стороне PCB, а также горячим зонам текстолита напротив GPU и микросхем оперативной памяти.

И наконец, еще одно внешнее отличие «премиального» продукта от карт серии GAMING состоит в наличии RGB-подсветки: горит логотип AORUS на борту корпуса и две полоски рядом с гнездами вентиляторов. Оттенок и режим работы подсветки, естественно, можно изменять при помощи фирменного ПО и синхронизировать с подсветкой других компонентов системы — при условии, что их тоже сделала фирма GIGABYTE.

GIGABYTE Radeon RX 5700 в родственной модификации GAMING OC неплохо справляется с отводом тепла от чипа Navi 10 при сдержанном разгоне. AORUS создан для высших достижений, и для этого понадобилось водрузить на кристалл GPU более эффективный радиатор. Инженеры GIGABYTE взяли от модели GAMING OC общую конструкцию теплорассеивателя, но, во-первых, теперь он намного толще, а сама видеокарта занимает в корпусе три полных слота расширения. Во вторых, пять теплотрубок, находящихся в прямом контакте с чипом, заменили шестью, и, наконец, увеличили плотность оребрения. Дополнительные выступы радиатора прижаты к дросселям и силовым каскадам регулятора напряжения. А вот задачу охлаждения оперативной памяти выполняет не вызывающая особенного доверия алюминиевая пластина. Путь у AORUS более крупный радиатор, чем у GIGABYTE GAMING OC, микросхемам GDDR6 это едва ли помогает, когда вентиляторы СО работают на сниженных оборотах (с «тихим» BIOS или в условиях андерволтинга), ведь площадь контакта между пластиной и основанием радиатора по-прежнему слишком мала. Впрочем, API новых графических процессоров AMD позволяет следить за состоянием здоровья чипов RAM в реальном времени, и в ходе тестов на энергопотребление мы проследим за этим особенно внимательно.

Как мы уже заметили в начале обзора, GIGABYTE AORUS относится к числу самых развитых и активно разогнанных модификаций Radeon RX 5700 XT, но среди них это вовсе не самая дорогая модель. На чем-то производитель был обязан сэкономить, и это явно не система охлаждения и не декоративная подсветка. Должны быть, это оснастка печатной платы, подумали мы. Так и есть, регуляторы напряжения, обслуживающие GPU и RAM, здесь не представляют собой ничего особенного по сравнению с типичным VMR массовых разновидностей RX 5700 XT. GIGABYTE взяла за основу для AORUS ту же печатную плату, которая используется в доступной модели GAMING OC и не стала менять компоненты системы питания. Только вместо одного из силовых разъемов, шестиконтактного, установили восьмиконтактник.

Графический процессор здесь подключен к семи силовым каскадам Alpha & Omega AOZ5332QI с номинальным током 50A, которые управляются контроллером International Rectifier IR 35217. Две таких же микросхемы под надзором ON Semiconductor NCP81022 питают чипы оперативной памяти. Для сравнения, референсная печатная плата Radeon RX 5700 XT укомплектована таким же набором силовых каскадов, но по 70 А каждый. Впрочем, это еще совсем не значит, что экономия идет во вред разгонному потенциалу GPU. Просто AMD в случае с эталонной PCB, как обычно, набрала компонентов с большим запасом номинальной мощности и максимальным КПД, чтобы гарантировать тогда еще достаточно сырому продукту беспроблемное начало жизни. На практике, когда и с охлаждением VRM под кулером открытой конструкции полный порядок, все это уже не требуется.

Чипы оперативной памяти в AORUS рассчитаны на стандартную для RX 5700 XT пропускную способность в 14 Гбит/с на контакт шины. Зато это чипы производства Micron, которые, судя по всем нашим результатам, разгоняются лучше, нежели аналогичные микросхемы от Samsung.

Еще одна особенность платы AORUS, которая сразу бросается в глаза даже без демонтажа системы охлаждения, это нехарактерно щедрый набор внешних интерфейсов. Мы довольно часто замечаем, что три разъема DisplayPort не очень-то полезны для средне- и низкобюджетных ускорителей, а вот дополнительный HDMI всегда придется кстати. На видеокарте GIGABYTE есть сразу три штуки того и другого типа, причем, как выяснилось, контроллер дисплея в чипе Navi 10 может задействовать все шесть выходов одновременно. Вот только необходимые быстродействие, чтобы играть таким образом, Radeon RX 5700 XT не даст никакой разгон.