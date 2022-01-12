Итоги 2021 года: компьютер месяца

В начале каждого месяца на нашем сайте выходит «Компьютер месяца» — статья, в рамках которой мы обсуждаем главные события на рынке компьютерной техники, а заодно выбираем лучшие конфигурации системных блоков, актуальные в определенный период времени. Выпуски выходят всегда — несмотря на любые передряги и трудности, и такой подход позволяет, что называется, на своей шкуре прочувствовать все изменения компьютерного рынка.

Прошлый год я могу смело назвать самым сложным за все шесть с лишним лет существования «Компьютера месяца». Давненько написание выпусков не давалось так тяжело — даже в 2018 году дефицит видеокарт и проблемы, с которыми мы столкнулись, воспринимались гораздо легче. Но как известно, из песни слов не выкинешь: давайте вспомним, с чем в 2021 году пришлось столкнуться всем желающим собрать новенький системный блок.

⇡#Краткое содержание материала

Для тех, кто не желает читать статью целиком, мы подготовили краткое, но весьма содержательное видео, описывающее все то, что творилось в «Компьютере месяца» в этом году. Приятного просмотра!

Ну а теперь — к более детальному разбору происходившего. Очередной дефицит видеокарт наступил в конце 2020 года. Напомню, что серия игровых ускорителей GeForce RTX 30 была представлена в сентябре, больше года назад. Сначала новых видеокарт не хватало, потому что производитель и его партнеры не обеспечили нужным количеством устройств всех желающих. Затем, когда биткойн и эфир покоряли новые вершины, с полок компьютерных магазинов начали пропадать вообще какие-либо видеокарты, за исключением совсем уж медленных «затычек». Тогда я предположил, что в начале 2021 года нас ждет повторение зимы 2018-го. Той зимой вам бы очень повезло, если бы получилось урвать GeForce GTX 1070 за 40-45 тысяч рублей, но в большинстве случаев геймерам, не желавшим ждать, приходилось расставаться с 55-60 тысячами рублей. На деле история с неадекватными ценами изрядно затянулась и продолжается до сих пор. Когда все это закончится? Я не знаю, но точно не в первой половине 2022 года.

Интересно, что весь 2021 год, если говорить о дефиците видеокарт, можно условно разделить на три части:

в начале года каких бы то ни было видеокарт с вменяемой игровой производительностью в продаже было очень мало;

с летним обвалом курса биткойна видеокарт в продаже стало заметно больше, но их цена оставалась неадекватно высокой;

осенью крупные монеты вновь обновили собственные рекорды, но очередного тотального исхода видеокарт из продажи не произошло, и уже которой месяц цены на них держатся в среднем в два раза выше рекомендованных.

Вот такую табличку вы встретите в декабрьском выпуске «Компьютера месяца»:

Динамика изменения цен на видеокарты (средняя цена по данным e-katalog.ru) Название видеокарты Сентябрь Ноябрь Декабрь GeForce GTX 1650 29 000 руб. 36 500 руб. 35 000 руб. GeForce GTX 1650 SUPER 34 500 руб. 40 000 руб. 39 500 руб. GeForce GTX 1660 46 500 руб. 55 000 руб. 52 000 руб. GeForce RTX 2060 6 Гбайт 64 000 руб. 62 500 руб. 59 000 руб. GeForce RTX 3060 LHR 77 000 руб. 76 000 руб. 81 500 руб. GeForce RTX 3060 Ti LHR 94 000 руб. 87 000 руб. 96 500 руб. GeForce RTX 3070 LHR 119 000 руб. 106 000 руб. 114 000 руб. GeForce RTX 3070 Ti 129 000 руб. 130 000 руб. 136 500 руб. GeForce RTX 3080 LHR 173 000 руб. 159 500 руб. 172 000 руб. GeForce RTX 3080 Ti 195 000 руб. 190 000 руб. 201 500 руб. GeForce RTX 3090 290 000 руб. 286 000 руб. 303 000 руб. Radeon RX 6600 Еще не вышла в продажу 62 000 руб. 62 000 руб. Radeon RX 6600 XT 70 000 руб. 70 000 руб. 72 500 руб. Radeon RX 6700 XT 105 000 руб. 108 500 руб. 115 500 руб. Radeon RX 6800 Не было в продаже Не было в продаже 136 500 руб. Radeon RX 6800 XT 150 000 руб. 140 000 руб. 140 000 руб. Radeon RX 6900 XT Нет данных 182 000 руб. 186 500 руб.

Если в приведенном списке нет той или иной видеокарты — она либо отсутствовала в продаже вовсе, либо была неинтересна мне по каким-либо причинам. Мы видим, что в конце 2021 года цены на игровые видеокарты, активно использующиеся в майнинге, уже не так рьяно реагируют на курсы криптовалют. Устройств в продаже становится все больше, но осенью и зимой их цены все равно скорее выросли, чем упали. Подешевели разве что условно бюджетные модели, такие как GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1660.

А вот карты, активно использующиеся в майнинге, только подорожали — естественно, это связано с ноябрьским ростом курса криптовалют, ведь монеты BTC и ETH обновили свои рекорды. Видимо, мы и дальше будем дрейфовать от месяца к месяцу, констатируя то небольшое снижение цен, то возврат к прежним показателям — до тех пор, пока AMD, NVIDIA и их технические партнеры не наладят выпуск продукции в нужном количестве.

Но как-то самопроизвольно в голову закрадывается мысль, что крупнейшим чипмейкерам выгодно работать в режиме дефицита. Судите сами: и AMD, и NVIDIA отчитываются о рекордной выручке, но представители обеих компаний утверждают, что ситуация на рынке криптовалют влияет на это незначительно. Только вот весь год мы наблюдаем одно простое правило: цена любой игровой видеокарты в 2021 году пропорциональна числу мегахешей, выдаваемых устройством.

В 2021 году свет увидело несколько новых видеокарт AMD и NVIDIA. В рамках микроархитектуры Ampere «зеленые» представили GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti — последние две имеют сниженный хешрейт при добыче ETH или выполнении схожих алгоритмов. Остальные модели (в том числе и выпущенные в 2020 году) получили LHR-модификации GPU — это значит, что они добывают эфир с эффективностью в 50 %. Впрочем, аппаратную блокировку видеокарт GeForce RTX 30 уже давно обошли почти полностью. Та же GeForce RTX 3080 Ti майнит ETH с эффективностью в 80 %. А еще не «кефиром» единым — существует целая авоська монет, добываемых с 100-процентным КПД.

По моему субъективному мнению, появление LHR-видеокарт — это скорее маркетинговая уловка, которая должна хоть как-то снизить шквал критики со стороны геймерского сообщества. По-настоящему же радикальных и эффективных действий от AMD и NVIDIA мы в 2021 году не увидели, в отличие от выпуска решений специально для майнеров. Так, под конец года в продажу вышла 12-гигабайтная версия GeForce RTX 2060 — в Москве она стоит в среднем на 20 000 рублей больше, чем 6-гигабайтная модификация. Для кого она вышла — вопрос риторический, конечно же. Известно, что в следующем году появятся обновленные версии GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 и новая GeForce RTX 3090 Ti. Как думаете, эти видеокарты получат более надежную блокировку от майнинга? Нет, конечно же, потому что еще Конфуций сказал: «Двойная выручка — это хорошо, а тройная — еще лучше».

В AMD и вовсе решили не предпринимать никаких действий в защиту геймеров и всех тех, кому нужна мощная видеокарта и у кого нет желания как-либо отбивать ее неадекватную цену в майнинге. Считаю, «красные» вовремя выпустили серию Radeon RX 6000: новые адаптеры AMD навязали конкуренцию серии GeForce RTX 30 и наконец-то вернулись в сегмент High-End, несмотря на то, что в технологическом плане они уступают конкуренту. Ускорители на базе микроархитектуры RDNA 2 катастрофически плохо смотрятся в играх с аппаратной трассировкой лучей, а подобие технологии DLSS — программная функция FidelityFX Super Resolution (FSR) — было представлено гораздо позже. Из-за отставания по количеству мегахешей в секунду некоторые модели AMD стоят заметно меньше. Например, Radeon RX 6900 XT в декабре обошлась бы вам в 190 000 рублей. Эта видеокарта несильно уступает GeForce RTX 3090 в играх без трассировки лучей, но за модель NVIDIA просили 300 000 рублей.

Напомню, что FidelityFX Super Resolution, будучи альтернативой DLSS второй версии, отличается от последней тем, что она не привязана к железу определенной архитектуры и работает практически на всех видеокартах, выпущенных за последние несколько лет (по крайней мере, такие старые устройства, как Radeon 400-й серии и GeForce GTX 10, точно ее поддерживают). Обратной стороной широкой совместимости FSR является тот факт, что качество масштабирования сильно меняется от игры к игре и в среднем уступает результатам DLSS при одинаковых соотношениях между размерами исходного и финального кадров.

В 2021 году AMD выпустила три новые модели: Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600. Уверен, вы заметили, что «красные» и «зеленые» не представили в этом году ни одной по-настоящему доступной игровой видеокарты — такой, которую мы могли бы отнести к категории low-end. В ушедшем году схожая ситуация наблюдалась и на рынке центральных процессоров, но я расскажу об этом чуть позже.

А пока представьте на секундочку, что никакого дефицита и завышенных цен на видеокарты нет: рынок стабилен и графические ускорители стоят в районе указанных чипмейкером значений MSRP. Даже при таком положении дел нельзя не заметить, что цена видеокарт категории Middle-end заметно выросла на фоне стоимости видеокарт прошлых поколений. Так, рекомендованная цена GeForce RTX 3060 составляет 329 долларов США, а Radeon RX 6600 XT — 379 долларов. В свое время за GeForce GTX 1660 просили 229 бумажек с изображением Джорджа Вашингтона, а за GeForce GTX 1060 — 249 долларов. Это грустный факт, означающий, что переход от одного поколения GPU к другому стал менее выгоден. Например, рекомендованная цена Radeon RX 5700 XT на момент выхода видеокарты составляла 399 долларов. По уровню производительности в играх эта видеокарта оказывается не хуже Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 3060.

А еще видно, что отныне нижняя граница для видеокарт среднего ценового сегмента — это решения стоимостью 300+ долларов США. Игровой ПК средней паршивости заметно дорожает — и дело тут не только в дефиците.

⇡#Подорожали не только видеокарты

В начале года стартовали торги новой криптовалюты Chia, фарминг которой производится средствами SSD и HDD. В результате из продажи исчезли многие модели накопителей, а оставшиеся устройства начали заметно дорожать. Большую часть года в стартовой сборке я рекомендовал простенький и дешевый SATA SSD объемом 240-256 Гбайт. К счастью, бюджетные модели, такие как Kingston SA400S37/240G, стоили привычно немного, чего нельзя сказать про другие модификации. В мае популярная модель Samsung MZ-77E500BW прибавила в цене 1 000 рублей, а NVMe-накопители объемом 1 Тбайт попросту исчезли из продажи в магазине-партнере рубрики и не только там. Поэтому пару месяцев во всех сборках «Компьютера месяца», кроме стартовой, использовались 500-гигабайтные недорогие SATA SSD — так я предвосхищал дальнейшее непозитивное развитие событий.

К счастью, фарминг Chia быстро сдулся, а криптовалюту заслуженно признали скамом.

Добрую часть года росла в цене и оперативная память. Найти комплект DDR4-3000 объемом 16 Гбайт и стоимостью в 5-6 тысяч рублей считалось фантастикой — весной 2021 года самые простые двухканальные наборы обошлись бы вам в 8,5 тысяч минимум. Речь идет о чем-то уровня HyperX HX430C15FB3K2/16, если отбросить наборы компании Patriot, не славящиеся надежностью. А между тем даже в сборках начального уровня без 16 Гбайт ОЗУ — никуда.

Или вот вам еще парочка курьезов, приключившихся в прошлом году. После того как компания WD объявила о совместимости Black SN850 с консолью PlayStation 5, цена этого SSD тут же взлетела. Еще в январе терабайтная версия накопителя стоила 19 000 рублей, но уже в июне за нее просили в среднем 37 500 рублей. Сейчас же WD_Black SN850 оценивается в 17 500 рублей, если верить данным e-katalog.

Наконец, майнинг криптовалюты Raptoreum, оптимизированный под использование ресурсов центральных процессоров, привел к заметному росту спроса на Ryzen 9 и Threadripper, обладающие большим кешем третьего уровня. Еще в августе какой-нибудь Ryzen 9 3950X стоил в среднем 57 000 рублей, но в ноябре его цена подскочила до 100 тысяч. К счастью, стоимость «красных» чипов быстро откатилась к прежнему уровню.

В интересные времена мы живем, в общем.

⇡#Мои ожидания — мои проблемы

Как всегда, в рамках итогового материала я делаю прогнозы на будущий год. В случае с 2021 годом они, к сожалению, не сбылись. В конце 2020 года я как-то написал: «В первой половине Intel представит чипы Rocket Lake, совместимые с платформой LGA1200. Очевидно, что 8-ядерные процессоры «синих» не смогут конкурировать с 12- и 16-ядерными моделями AMD. Так что полноценный ответ Intel, по всей видимости, состоится только с выходом платформы LGA1700. Тем не менее на Rocket Lake «красные» ответят расширением серии чипов Ryzen 5000: наверняка в продаже появятся более доступные 6- и 8-ядерные модели Zen 3». Что ж, с процессорами Rocket Lake я попал в яблочко. Восьмиядерные флагманские Core 11-го поколения оказались сопоставимыми с Ryzen 7 5800X в ресурсоемких задачах, но в играх Zen 3 с тем же числом ядер выступает лучше. А 12- и 16-ядерным чипам Vermeer ни один существующий Rocket Lake вообще не является конкурентом. В то же время бюджетных чипов серии Ryzen 5000 в 2021 году так и не появилось — хотелки остались исключительно хотелками. Я-то наделся увидеть в продаже условный Ryzen 5 5600 по цене Ryzen 5 3600 из 2020 года… Вместо этого были представлены Ryzen 5 5600G (24 500 рублей) и Ryzen 7 5700G (30 000 рублей), но назвать их более доступными язык никак не поворачивается. У «красных» вообще не вышло ни одного процессора с микроархитектурой Zen 3 стоимостью меньше 20 000 рублей.

А еще было сказано следующее: «На рынке видеокарт я жду ожесточенной конкуренции в сегменте Middle-End и Low-End. Хочется верить, что эта парочка [AMD и NVIDIA] представит много достойных моделей, которые сделают игровые компьютеры еще быстрее». В итоге сегмент доступных недорогих видеокарт в 2021 году был проигнорирован полностью как со стороны AMD, так и со стороны NVIDIA. С учетом того, что поколениям Ampere и RDNA 2 стукнуло больше года, перед нами вопиющий и беспрецедентный случай — такого я еще не встречал на своем веку. Например, GeForce GTX 1650 в поколении Turing появилась спустя полгода после анонса флагманских версий. По слухам, дискретная GeForce RTX 3050 появится только весной 2022 года.

Наконец, не оправдались и следующие высказанные вслух надежды: «Надеюсь, дефицит процессоров и видеокарт быстро сойдет на нет». Вот и надейся теперь на лучшее в 2022 году…

⇡#Бюджетный сегмент производителям не нужен

Просто перечислю несколько фактов, подтверждающих высказанную точку зрения:

Видеокарт класса Low-end в 2021 году представлено не было. А новые игровые ускорители среднего уровня, как мы только что выяснили, заметно прибавили в цене — и дело не только в дефиците.

Дешевых процессоров, использующих продвинутые микроархитектуры, представлено не было. Для платформы LGA1200 чипмейкер выпустил серию чипов Core i3 Comet Lake Refresh — четырехъядерники стали быстрее на 100 МГц в среднем, но в остальном это все те же чипы с ядрами Skylake. Для платформы LGA1700 Intel представила только флагманские модели. «Красные» вообще обошли стороной сегмент «до 20 000 рублей» — ни одного чипа Zen 3 в этой категории в 2021 году не существовало и пока не появилось в 2022-м. При этом процессоры поколений Zen, Zen+ и Zen 2 либо исчезли из продажи, либо почти исчезли, либо заметно подорожали. Вышедший — только подумать — больше двух лет назад Ryzen 5 3600 на протяжении этого время прибавляет в цене и стоит уже больше 20 000 рублей в среднем.

⇡#Сборка под апгрейд

С января по апрель в «Компьютере месяца» я использовал так называемые сборки под будущий апгрейд видеокарты. Расчет был на то, что после завершения очередного дефицита видеокарт обладатель такой системы обзаведется нужным ему игровым ускорителем и обретет счастье. Однако уже весной стало понятно, что эпопея с неадекватными ценами на графические ускорители затянется — с мая в рубрике появились как реальные игровые сборки, что называется, здесь и сейчас, так и варианты для тех, кто не готов переплачивать за любую современную видеокарту в два, а то и в три раза.

Сборка под апгрейд — 2021 Центральный процессор Чипсет Оперативная память Накопитель Цена сборки Январь AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400, 6 ядер и 12 потоков, 2,9 (4,3) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 Z490 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 460-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с 51 500/47 500 руб. Февраль AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400, 6 ядер и 12 потоков, 2,9 (4,3) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 Z490 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 460-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с 52 000/51 500 руб. Март AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400, 6 ядер и 12 потоков, 2,9 (4,3) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 Z490 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 460-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с 51 000/51 000 руб. Апрель AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11400, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 460-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с 52 000/54 000 руб. Май AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11400, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с 48 000/50 000 руб. Июнь AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11400, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с 48 500/51 000 руб. Июль AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11400, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express 54 500/54 500 руб. Август AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11600, 6 ядер и 12 потоков, 2,8 (4,8) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express 52 500/54 500 руб. Сентябрь AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11500, 6 ядер и 12 потоков, 2,7 (4,6) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express 53 500/54 500 руб. Октябрь AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11400, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4 ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express 53 500/54 500 руб. Ноябрь AMD Ryzen 5 5600G, 6 ядер и 12 потоков, 3,9 (4,4) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11500, 6 ядер и 12 потоков, 2,7 (4,6) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express 54 500/50 500 руб. Декабрь AMD Ryzen 5 5600G, 6 ядер и 12 потоков, 3,9 (4,4) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11500, 6 ядер и 12 потоков, 2,7 (4,6) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express 56 000/52 000 руб.

Как видите, сборки под апгрейд начального уровня менялись несильно. Подробно этот вопрос разобран в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: на чем можно сэкономить при покупке дешевого игрового ПК в 2020 году (и можно ли вообще)». Только под конец года я решил отказаться от Ryzen 5 3600 в связке с GeForce GT 710 в пользу Ryzen 5 5600G — 6-ядерника Zen 3 со встроенной графикой Vega. Дело в том, что даже «затычки» NVIDIA за прошедший год существенно подорожали. Плюс, как я уже говорил, стоимость Ryzen 5 3600 к концу 2021-го отчего-то перевалила за 20 000 рублей. В таких реалиях один Ryzen 5 5600G стоит меньше пары Ryzen 5 3600 и видеокарты-затычки. В играх при использовании мощной GeForce RTX 3090 в разрешении Full HD стенды с перечисленными 6-ядерниками показывают примерно равные результаты: где-то чуть быстрее Matisse, где-то — Cezanne. Так что в сборке под апгрейд смена одного 6-ядерника на другой погоды не делает, если мы рассматриваем «красный» системный блок как сборку с обязательной последующей установкой нормальной игровой видеокарты уровня GeForce RTX 3060 и выше. При этом встроенная графика Ryzen 5 5600G оказывается быстрее и GeForce GT 710, и GeForce GT 1030, и UHD Graphics 750, используемой в некоторых чипах Intel Rocket Lake.

В 2021 году неприятно удивили и цены на другие G-чипы AMD. В конце года самый дешевый Ryzen со встроенной графикой стоил в среднем 14 000 рублей — речь идет об откровенно медленном 4-ядерном Ryzen 3 PRO 2200GE. На протяжении большей части года связка Ryzen 5 3600 + GeForce GT 710 стоила меньше, чем в свое время просили за один только Ryzen 5 PRO 4650G. С использованием дискретной графики уровня GeForce RTX 3060 вариант сборки под будущий апгрейд видеокарты с Ryzen 5 3600 опережает аналогичную систему с Ryzen 5 PRO 4650G в среднем на 8 % при меньшей цене, но есть приложения, в которых разница доходит и до 25 %. Конфигурация с 4-ядерным Ryzen 5 3350G и вовсе оказывается медленнее в среднем на 14-16 % в разрешении Full HD при использовании далеко не самой быстрой видеокарты. В общем, эти чипы не надо использовать с современными видеокартами даже Middle-end-уровня.

Когда за GeForce GTX 1650 просят больше 30 000 рублей, руки опускаются сами собой. Альтернатив у этой видеокарты, если мы говорим об игровом ПК, способном тянуть проекты с хорошей графикой хотя бы на средних настройках качества, нет. Radeon RX 5500 XT стоит неадекватно много (на уровне Radeon RX 6600), и даже за доисторическую GeForce GTX 1050 Ti просят в среднем 25 000 рублей. А потому стартовая сборка в 2021 году делает больно, не применяя грубой физической силы. Самое обидное заключается в том, что хоть как-нибудь заметно сэкономить на стартовой сборке не получится. Мы не сможем сберечь, например, 10 000 рублей без серьезного провала в игровом быстродействии.

Стартовая сборка — 2021 Центральный процессор Чипсет Оперативная память Накопитель Видеокарта Цена сборки Май AMD Ryzen 5 1600, 6 ядер и 12 потоков, 3,4 (3,6) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX — B450 — 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 240-256 Гбайт, SATA 6 Гбит/с NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 56 500 руб. Июнь AMD Ryzen 5 1600, 6 ядер и 12 потоков, 3,4 (3,6) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX — B450 — 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 240-256 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 56 500 руб. Июль AMD Ryzen 5 1600, 6 ядер и 12 потоков, 3,4 (3,6) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX Intel Core i3-10100F, 4 ядра и 8 потоков, 3,6 (4,3), 6 Мбайт L3, LGA1200, BOX B450 H510 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 240-256 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 57 000/55 000 руб. Август AMD Ryzen 5 1600, 6 ядер и 12 потоков, 3,4 (3,6) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX Intel Core i3-10100F, 4 ядра и 8 потоков, 3,6 (4,3), 6 Мбайт L3, LGA1200, BOX B450 H510 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 60 500/58 000 руб. Сентябрь AMD Ryzen 3 1200, 4 ядра и 4 потока, 3,1 (3,4) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX Intel Core i3-10105F, 4 ядра и 8 потоков, 3,7 (4,4) ГГц, 6 Мбайт L3, LGA1200, BOX B450 H510 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 58 500/60 000 руб. Октябрь AMD Ryzen 5 1600, 6 ядер и 12 потоков, 3,4 (3,6) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX Intel Core i3-10105F, 4 ядра и 8 потоков, 3,7 (4,4) ГГц, 6 Мбайт L3, LGA1200, BOX B450 H510 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 63 500/59 500 руб. Ноябрь AMD Ryzen 3 1200, 4 ядра и 4 потока, 3,1 (3,4) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX Intel Core i3-10105F, 4 ядра и 8 потоков, 3,7 (4,4) ГГц, 6 Мбайт L3, LGA1200, BOX B450 H510 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 65 500/65 000 руб. Декабрь AMD Ryzen 3 1200, 4 ядра и 4 потока, 3,1 (3,4) ГГц, 16 Мбайт L3, AM4, BOX Intel Core i3-10100F, 4 ядра и 8 потоков, 3,6 (4,6), 6 Мбайт L3, LGA1200, BOX B450 H510 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 65 000/64 000 руб.

* С января по май в стартовой, оптимальной, продвинутой и максимальной сборках рекомендовались конфигурации под будущий апгрейд видеокарты.

Как видите, сборка AMD к концу года серьезно деградировала: недорогих процессоров Ryzen в продаже стало совсем мало — в результате приходится ставить 4-ядерный Ryzen 3 1200 с надеждой сменить его когда-нибудь на более быстрый чип. В начале года выбор был значительно больше: за Ryzen 5 1600 в OEM-комплектации весной просили 10 500 рублей. Этот 6-ядерник оказался на 1 500 рублей дешевле Ryzen 3 3100 и на 2 000 рублей — Ryzen 5 3500X.

Интересно, что в первой половине года наблюдалась совершенно противоположная ситуация: стартовая сборка держалась исключительно на платформе AM4. Дело в том, что младшие чипы Comet Lake заметно прибавили в цене, и это выглядело довольно странно на фоне весеннего анонса серий Rocket Lake и Comet Lake Refresh. Например, за 4-ядерный Core i3-10100F в мае просили 13 000 рублей. В предыдущие месяцы за эти деньги можно было взять 6-ядерный Core i5-10400F…

Из приятных моментов отмечу появление NVMe-накопителей большего объема. Теперь пользоваться стартовой сборкой стало гораздо комфортнее — особенно если этот SSD оказывается единственным запоминающим устройством в системном блоке.

⇡#Системный блок больше не нужен

На фоне серьезного подорожания видеокарт, процессоров, накопителей и оперативной памяти совершенно неудивительным стал тот факт, что пользователи начали отворачиваться от игровых компьютеров. Если говорить исключительно об играх, то вполне адекватной заменой системного блока станет приставка Sony или Microsoft. Правда, так было всегда: вопрос выбора игрового инструмента (ПК или консоль) относится к разряду вечных и постоянно всплывает в обсуждениях на нашем сайте.

Если же говорить не только об играх, то альтернативой десктопу является игровой ноутбук. Небольшое исследование на эту тему показало, что стартовую и оптимальную сборки действительно можно заменить лэптопом со схожей ценой. А вот продвинутая и максимальная конфигурации, предлагаемые в «Компьютере месяца», оказываются заметно производительнее дорогих игробуков с мобильными версиями GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080.

Весь год оптимальная сборка держалась на Core i5-10400F — к счастью, этот 6-ядерник стабильно стоил меньше Ryzen 5 3600. После появления чипов поколения Rocket Lake была надежда, что его сменит более быстрая модель Core i5-11400F. Только вот цена последнего оказывалась стабильно выше, чего нельзя сказать об уровне быстродействия.

Оптимальная сборка — 2021 Центральный процессор Чипсет Оперативная память Накопитель Видеокарта Цена сборки Май AMD Ryzen 5 3500X, 6 ядер, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B460 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5 94 500/99 500 руб. Июнь AMD Ryzen 5 3500X, 6 ядер, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B460 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5 93 000/98 500 руб. Июль AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5 87 000/86 500 руб. Август AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5 83 500/83 500 руб. Сентябрь AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5 94 000/94 500 руб. Октябрь AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5 94 000/94 500 руб. Ноябрь AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5 104 500/101 000 руб. Декабрь AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-10400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,6 (4,4) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B450 B560 Express 16 Гбайт DDR4-3000/3200 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5 104 000/99 500 руб.

Еще один старожил оптимальной сборки — GeForce GTX 1660. К счастью, эта видеокарта еще способна тянуть современные игры с использованием преимущественно высокого качества графики.

⇡#Закат эпохи DDR4 и бесполезная DDR5

С выходом платформы LGA1700 официально началась эпоха DDR5-памяти. Очевидно, что в ближайшие несколько лет новый стандарт обретет большую популярность, но этого точно не случится в 2022 году. Во-первых, только в конце года будет представлена платформа AM5, поддерживающая DDR5. Во-вторых, и тут все уперлось в серьезный дефицит: оказывается, новых чипов памяти тоже не хватает, поэтому в конце 2021 года за модуль DDR5-5200 объемом 16 Гбайт просили в среднем 30 000 рублей. Наконец, в-третьих, существующие комплекты DDR5 не обеспечивают заметного прироста производительности в сравнении с показателями быстрых модулей DDR4. Лично мне не очень ясно, почему некоторые коллеги ждали от нового поколения большего. Результаты закономерны и прогнозируемы, ведь модули DDR5 обладают колоссальной латентностью, а контроллер процессора работает в режиме 1:2. Времена, когда DDR5 по-настоящему окажется впереди, наступят, полагаю, с повсеместным распространением комплектов, работающих на эффективной частоте 6000+ МГц. Конечно же, с ростом скорости ОЗУ нового поколения мы вправе ожидать и снижения цены — пока же стоимость DDR5 тянет платформу LGA1700 на дно, если рассматривать конфигурации AMD и Intel в системе координат «цена — производительность».

График взят из статьи «Компьютер месяца. Спецвыпуск: выбираем лучшую игровую платформу 2021 года (и 2022-го — тоже)»

В 2021 году в продвинутой и максимальной сборках рекомендовались наборы оперативной памяти на 32 Гбайт, работающие с эффективной частотой 3466-3600 МГц. С объемом все понятно — такого количества ОЗУ будет достаточно для любых игр еще очень и очень долго. Определиться с частотой комплекта тоже несложно, хотя здесь есть свои особенности. Точнее, особенности есть у контроллеров памяти современных процессоров AMD и Intel. В случае с платформой AM4 и процессорами Ryzen использование памяти с эффективной частотой выше 3600 МГц не приводит к увеличению FPS — и даже, наоборот, оказывает негативное влияние, если не разгонять шину Infinity Fabric. И это несмотря на то, что для современных материнских плат заявляется поддержка комплектов DDR-4000+. Причины у этого следующие: создание процессоров по технологии чиплетов привело к тому, что ядра процессора и контроллер памяти теперь разделены. При этом связь чиплетов друг с другом обеспечивает хорошо знакомая нам шина Infinity Fabric — ее частота для Ryzen 3000 и Ryzen 5000 по умолчанию составляет 1800 МГц. Частоты Infinity Fabric и ОЗУ не привязаны друг к другу, но для достижения оптимальной производительности частота шины должна быть равна реальной частоте оперативной памяти. При использовании комплектов ОЗУ, работающих на эффективной частоте выше 3600 МГц, тактовый генератор контроллера памяти начинает работать в режиме 2:1, то есть его частота уменьшается вдвое. Как итог, более быстрая по частоте оперативная память работает неэффективно — и это хорошо проиллюстрировано в статье «Какая оперативная память необходима игровому компьютеру в 2020 году (и в 2021-м — тоже)».

Частоту Infinity Fabric можно увеличить самостоятельно, но здесь возможны сложности. Некоторые попавшие ко мне образцы Ryzen 7 5800X спокойно завелись с памятью DDR4-3800 в режиме 1:1, но другие, к сожалению, работали в режиме 1:1 только при эффективной частоте памяти 3666 МГц — это очень мало для чипов поколения Zen 3.

Схожим образом работают контроллеры памяти чипов Rocket Lake и Alder Lake, получившие режимы Gear 1 и Gear 2. В первом случае контроллер и сама память работают на одинаковой частоте, то есть в режиме 1:1. Во втором случае ОЗУ работает на частоте, удвоенной относительно частоты контроллера. Так, вместе с магазинным Core i7-11700K мне удалось запустить память в режиме Gear 1 только при эффективной частоте 3733 МГц. В режиме Gear 2 заметно растет латентность памяти и LGA1200-система работает медленнее — от него есть толк при использовании комплектов ОЗУ стандарта DDR4-4400 и выше. Именно поэтому память DDR5 с чипами Alder Lake работает только в режиме Gear 2, или 1:2. А использование наборов с эффективной частотой 6000+ МГц и вовсе активирует режим Gear 4 (1:4).

Получается, на закате DDR4-эпохи самыми эффективными и беспроблемными режимами работы памяти являются DDR4-3600, DDR4-3733 и DDR4-3800 — это рациональный максимум для существующих платформ AMD и Intel. Шесть лет назад, когда этот тип ОЗУ только появился в массовой платформе LGA1151, популярными были комплекты DDR4-2133 и DDR4-2400. Тогда особой разницы в производительности между DDR4 и комплектами DDR3-1866 тоже не наблюдалось.

В общем, пока толку от нового типа «мозгов» оказывается не очень-то и много. Те же сборки на базе платформы LGA1700 можно смело комплектовать быстрой DDR4-памятью.

Легко заметить, что за год в продвинутой сборке использовалось сразу несколько различных видеокарт. Пожалуй, самым удачным периодом оказался июль — тогда за 100 000 рублей можно было ухватить GeForce RTX 3070 Ti, а цены на Radeon RX 6700 XT начинались от 80 тысяч рублей. Увы, но после серьезного падения курса BTC криптовалюта довольно быстро наверстала упущенное, что привело к взлету цен на видеокарты.

Продвинутая сборка — 2021 Центральный процессор Чипсет Оперативная память Накопитель Видеокарта Цена сборки Май AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i7-10700F, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,8) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3200/3466 SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с AMD Radeon RX 6700 XT, 12 Гбайт GDDR6 173 000/175 500 руб. Июнь AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11600K, 6 ядер и 12 потоков, 3,9 (4,9) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3200/3466 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express AMD Radeon RX 6700 XT, 12 Гбайт GDDR6 182 000/185 000 руб. Июль AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11600K, 6 ядер и 12 потоков, 3,9 (4,9) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3200/3466 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 Гбайт GDDR6X 181 500/181 500 руб. Август AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i7-10700F, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,8) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 Гбайт GDDR6X 175 500/175 500 руб. Сентябрь AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11600KF, 6 ядер и 12 потоков, 3,9 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR, 12 Гбайт GDDR6 159 500/156 000 руб. Октябрь AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11600KF, 6 ядер и 12 потоков, 3,9 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR, 12 Гбайт GDDR6 158 500/156 000 руб. Ноябрь AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-11600KF, 6 ядер и 12 потоков, 3,9 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR, 12 Гбайт GDDR6 157 000/153 000 руб. Декабрь AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i5-12600K, 6+4 ядер и 16 потоков, 3,7 (4,9) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM B550 Z690 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express AMD Radeon RX 6600 XT, 8 Гбайт GDDR6 155 500/160 500 руб.

Отмечу, что в рамках продвинутой сборки я делал ставку скорее на Core i7-10700F — 8-ядерный Comet Lake мне нравится больше 6-ядерного Core i5-11600K, хотя с графикой класса GeForce RTX 3070 Ti в играх обе сборки демонстрируют схожий уровень производительности. И все же к концу года Core i7-10700F исчез из продажи, а когда появлялся, то стоил уже заметно больше 25 000 рублей.

⇡#Главное событие года

Безусловно, с точки зрения нашей рубрики главным событием 2021 года стало появление платформы LGA1700 и процессоров Core 12-го поколения, поддерживающих память стандартов DDR4 и DDR5. В конце года Intel представила только чипсет Z690 Express, и выпущенные платы должны обеспечить стабильную работу всем существующим на данный момент времени процессорам Alder Lake. В 2021 году речь шла только о флагманских чипах: 16-ядерных Core i9-12900K и Core i9-12900KF, 12-ядерных Core i7-12700K и Core i7-12700KF, 10-ядерных Core i5-12600K и Core i5-12600KF. А еще LGA1700 — это первая массовая платформа, поддерживающая интерфейс PCI Express 5.0.

На нашем сайте вышло несколько статей, подробно разбирающих особенности чипов Alder Lake, и платформы LGA1700 в частности. Держите список:

При создании семейства процессоров Alder Lake использовался подход big.LITTLE, который применяется при производстве чипов для смартфонов. Собственно, и сама Intel уже экспериментировала с гибридной компоновкой кристаллов — еще в 2020 году вышли мобильные процессоры Core i3-L13G4 и Core i5-L16G7 поколения Lakefield, где использовалось одно производительное ядро Sunny Cove и четыре энергоэффективных ядра Tremont. Видимо, эксперимент в компании посчитали успешным, раз уж LGA1700-процессоры добрались до полок магазинов.

Полученные нами и другими коллегами результаты нельзя назвать сенсационными, но всем желающим собрать новый системный блок точно следует присмотреться к платформе LGA1700. Теперь Core i5-12600K успешно соперничает с Ryzen 7 5800X, Core i7-12700KF — с Ryzen 9 5900X, а Core i9-12900K — с Ryzen 9 5950X, а в играх чипы Alder Lake являются безоговорочными лидерами. Уже в декабре я добавил платформу LGA1700 в три более производительные сборки «Компьютера месяца».

В итоге в продвинутой сборке, конфигурации под апгрейд и в максимальной сборке за год присутствовало сразу четыре поколения чипов: Zen 3, Comet Lake, Rocket Lake, а теперь и Alder Lake. Такого в «Компьютере месяца» не было с 2015 года, когда в топ-сборках рассматривались чипы поколений Haswell, Haswell Refresh, Haswell-E, Broadwell, Skylake и Piledriver.

Обычно в рамках итоговых выпусков «Компьютера месяца» я называл лучшие видеокарты и процессоры, выпущенные за год. В прошлом году ими стали Ryzen 9 5900X, Core i5-10400F и… GeForce GT 710. Шутка про видеокарту, представленную в 2014 году, как показало время, вышла из-под контроля. В итоге эта «затычка» довольно активно использовалась в сборках «Компьютера месяца», а в конце года видеокарта вовсе исчезла из продажи — вот так и становятся героями своего времени.

С одной стороны, можно выделить какой-нибудь из процессоров Alder Lake — например, Core i5-12600K, обладающий отличным соотношением «цена — производительность». Только вот платформа LGA1700 появилась в сборках «Компьютера месяца» лишь в декабре.

Среди чипов AMD вообще не хочется выделять ни один. Была надежда на то, что Ryzen 5 5600X заметно подешевеет или же что «красные» выпустят более доступную, но схожую по характеристикам 6-ядерную модель. Увы, AMD провела этот год сверхпассивно. Среди видеокарт опять же не хочется выделять что-либо: ни «красные», ни «зеленые» не сделали ничего, чтобы геймеры могли без проблем и переплат добыть хотя бы один игровой ускоритель. Хотя бы один, Карл!

Нахваливая Alder Lake, не можем не отметить частично провальную серию процессоров Rocket Lake — речь идет про 8-ядерники класса Core i9. Внедрения микроархитектуры Sunny Cove оказалось недостаточно, чтобы в ресурсоемких приложениях они опередили 10-ядерные Comet Lake с ядрами Skylake. При этом 8-ядерные Core i9 стоили заметно больше 10-ядерных Core i9.

В итоге думать о покупке Core i9 с ядрами Sunny Cove нет смысла. В мартовской статье «Обзор процессора Core i9-11900K: лидерство в игровой производительности возвращается к Intel» наглядно показано, что флагманский Rocket Lake — это самая настоящая печка: стенд с таким процессором в приложениях, использующих AVX-инструкции, может потреблять больше 400 Вт (!) электроэнергии. Даже Core i9-10900K оказывается менее прожорливым. А потому на протяжении нескольких месяцев кандидатом в максимальную сборку Intel был Core i7-11700K — он обладает теми же характеристиками, пусть и работает на меньшей частоте при загрузке всех ядер.

⇡#Сборка под апгрейд — 2

Продвинутые сборки под апгрейд — это фактически топовые системы, в которые можно установить любую современную видеокарту. Все эти конфигурации покажут примерно одинаковый уровень быстродействия в играх, так что выбирать системный блок стоит, изучая иные характеристики и возможности сборок. Например, вариант с LGA1200 в 2021 году банально оказывался дешевле, так как нам не было необходимости тратиться на отдельную «затычку».

Сборка под апгрейд — 2021 Центральный процессор Чипсет Оперативная память Накопитель Цена сборки Январь AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i7-10700, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,8) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 95 500/90 000 руб. Февраль AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i7-10700, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,8) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 97 000/94 000 руб. Март AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i7-10700, 8 ядер и 16 потоков, 2,9 (4,8) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 97 000/90 000 руб. Апрель AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, LGA1200, OEM B550 B560 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 92 500/92 500 руб. Май AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3200/3466 SSD, 500-512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с 104 500/95 000 руб. Июнь AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z490 Express 32 Гбайт DDR4-3200/3466 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express 106 000/97 000 руб. Июль AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3200/3466 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express 108 000/98 000 руб. Август AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 110 000/100 000 руб. Сентябрь AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 105 000/98 000 руб. Октябрь AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 105 000/97 500 руб. Ноябрь AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700, 8 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 107 000/94 500 руб. Декабрь AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-12700K, 8+4 ядер и 20 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 25 Мбайт L3, OEM B550 Z690 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express 106 500/107 000 руб.

При этом платформа AM4 позволит серьезно увеличить производительность сборки в ресурсоемких задачах, ведь 8-ядерный Ryzen 7 5800X можно со временем заменить 16-ядерным Ryzen 9 5950X — и это будет оправданный выбор при создании мощной рабочей станции. На эту тему на нашем сайте вышла довольно подробная статья: «Ryzen 9 5950X против HEDT: тестирование в профессиональных приложениях».

В декабре продвинутая сборка под апгрейд серьезно изменилась — при схожей цене в догоняющих выступает уже Ryzen 7 5800X.

Термин «максимальная сборка» не означает, что в таких системах будет установлено только самое навороченное железо. Именно поэтому здесь нет 16-ядерных чипов AMD и Intel — я не вижу смысла использовать их из-за очень высокой цены. Считаю, что Ryzen 9 5900X и Core i7-12700K в максимальной сборке вполне достаточно, но конфигурации подобраны таким образом, что вы можете установить любой процессор, ничего не меняя в других комплектующих.

Максимальная сборка — 2021 Центральный процессор Чипсет Оперативная память Накопитель Видеокарта Цена сборки Май AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700K, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3200/3466 SSD, 1 Тбайт, SATA 6 Гбит/с AMD Radeon RX 6900 XT, 16 Гбайт, GDDR6 344 500/324 500 руб. Июнь AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700K, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express AMD Radeon RX 6800 XT, 16 Гбайт, GDDR6 299 500/287 000 руб. Июль AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700K, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express AMD Radeon RX 6800 XT, 16 Гбайт, GDDR6 288 000/276 000 руб. Август AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700K, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express AMD Radeon RX 6800 XT, 16 Гбайт, GDDR6 289 500/274 000 руб. Сентябрь AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700K, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR, 8 Гбайт, GDDR6 266 500/253 500 руб. Октябрь AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-11700KF, 8 ядер и 16 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 16 Мбайт L3, OEM B550 Z590 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 Гбайт, GDDR6X 263 500/250 000 руб. Ноябрь AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM — B500 — 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 Гбайт, GDDR6X 273 000 руб. Декабрь AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM Intel Core i7-12700K, 8+4 ядра и 20 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 25 Мбайт L3, OEM B550 Z690 Express 32 Гбайт DDR4-3466/3600 SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 Гбайт, GDDR6X 251 500/245 500 руб.

Итак, у нас есть примерный план того, что стоит ждать в 2022 году:

Расширение платформы LGA1700. Будут представлены чипы серий Core i5 и Core i3, использующие производительные ядра Golden Cove. Вместе с более доступными чипами появятся и материнские платы на базе младших наборов логики. В итоге платформа LGA1700 станет разнообразнее и доступнее. Шестиядерный Core i5-12400(F) — это вообще потенциально народный любимец 2022 года.

Ждем производительную графику Intel ARC. Похоже, еще один крупный игрок на рынке дискретных игровых видеокарт собрался появиться как никогда вовремя. Если Intel удастся встать в один ряд с AMD и NVIDIA, это будет главным событием 2022 года.

Ждем в начале года процессор(ы) Ryzen с технологией 3D V-Cache. В Vermeer-X будет использоваться все та же микроархитектура Zen 3, они полностью совместимы с платформой AM4. Правда, речь опять идет исключительно о расширении серии дорогих чипов AMD.

И только во второй половине года ожидается выпуск платформы AM5, поддерживающей DDR5-память, PCI Express 5.0 и первенцев микроархитектуры Zen 4 — процессоры Raphael.

Ждем по-настоящему бюджетных моделей видеокарт поколений RDNA 2 и Ampere. С улучшенными версиями ускорителей, такими как GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, а также с GeForce RTX 3090 Ti и так все ясно.

Ждем в конце года поколение процессоров Intel Raptor Lake для платформы LGA1700.

Ждем снижения цен на DDR5-память.

На этом у меня все, уважаемые читатели. Новый год обещает быть интересным. Все новинки и значимые анонсы мы обязательно обсудим в будущих выпусках «Компьютера месяца». Остается лишь выразить надежду, что в новом году грустных выпусков рубрики станет гораздо меньше.