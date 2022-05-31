Новый Wi-Fi повторитель Tenda А27 позволит легко покрыть сетью Wi-Fi 6 дом площадью до 500 кв. м

Стремительный взлёт информационных технологий привёл не только к тому, что в распоряжении пользователей сегодня оказывается больше устройств, требующих сетевого подключения, но и сами устройства предъявляют всё более серьёзные требования к качеству этого подключения. Стриминговые сервисы в формате 4K UHD уже обыденность, на подходе 8K, которое потребует ещё большей пропускной способности, да и бытовые камеры наблюдения уже освоили 1080P и уверенно движутся к 2K.

Именно для удовлетворения растущих потребностей в скорости беспроводного соединения был принят стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), но одиночный маршрутизатор или точка доступа не всегда способны обеспечить качественное покрытие на больших площадях, например, в частном доме или большой квартире со множеством железобетонных стен и перегородок. Компания Tenda подготовила решение для этой проблемы — новый высокоскоростной повторитель A27, с помощью которого легко не только расширить площадь покрытия беспроводной сети, но и подключить удалённые устройства с помощью Ethernet и даже организовать mesh-сеть.

Новая модель относится к классу AX1800; как известно, цифра в классификации беспроводных маршрутизаторов означает совокупную пропускную способность всех интерфейсов. Поскольку Tenda A27 поддерживает 802.11ax, это автоматически означает и поддержку частотного диапазона 5 ГГц, на который приходится 1200 Мбит/с канальной скорости. Но не обделён вниманием и диапазон 2,4 ГГц, поскольку вся IoT-машинерия обычно использует именно его. Здесь предел составляет 574 Мбит/с, чего должно хватить даже поклонникам продвинутого «умного» дома.

Радиочасть устройства построена по схеме 2×2, физически оно выполнено в наиболее типичном для повторителей Wi-Fi стиле «зарядное устройство с антеннами» и занимает одну стандартную розетку. Потребление при этом не превышает 11 Ватт.

У некоторых производителей антенны внутренние, но здесь разработчики Tenda рассудили здраво — если устройство предназначено для того, чтобы отодвинуть границу зоны доступа , стоит оснастить повторитель внешними антеннами. В A27 используются медно-текстолитовые двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 5 дБ, что позволяет компании говорить о расширении изначальной зоны покрытия Wi-Fi 6 до внушительных 500 м2 с всего одним повторителем.

О простоте подключения Tenda тоже позаботилась: любое мобильное устройство, подключившееся к сети повторителя, тут же выдаст окно первоначальной настройки. Доступно также мгновенное подключение с помощью кнопки WPS. Может A27 работать и в составе mesh-сети. Благодаря поддержке технологии Wi-Fi+ такая работа обеспечивается в сочетании с любыми устройствами Tenda, для которых также заявлена данная функция. Как и положено повторителю с поддержкой 802.11ax, A27 поддерживает не только привычные всем методы шифрования WPA2/WPA2-PSK, но и более новый стандарт WPA3.

Ну и, разумеется, у устройства есть привычный всем порт Gigabit Ethernet — к нему можно подключить настольный ПК, умный телевизор или игровую приставку. Для этих устройств это обеспечит максимально возможную скорость передачи данных. Отдельно стоит упомянуть работу в качестве точки доступа: в этом варианте A27 соединяется кабелем Ethernet с маршрутизатором, не имеющим беспроводных функций. Для этого достаточно подключиться с любого устройства к сети Tenda_EXT, после чего выбрать в настройках Режим AP.

Многоцветный светодиодный индикатор облегчает диагностику неполадок с Wi-Fi: синий цвет означает нормальную работу, желтый — устройство рекомендуется перенести поближе к основному маршрутизатору. Красный означает слишком большую дистанцию, при которой сеть хоть и функционирует, но потеря скорости соединения может быть критичная. Полная неработоспособность показывается миганием красного цвета. Tenda A27 также сам выбирает диапазон и канал Wi-Fi, в зависимости от условий распространения сигнала.

Наконец, Tenda A27 милосерден к кошельку покупателя: компания традиционно славится доступным сетевым оборудованием, и новинка не стала исключением. За поддержку AX1800 2×2 с двумя диапазонами и функцией mesh, покрытие 500 м2, а также возможность применения в качестве точки доступа производитель просит всего 5190 рублей. Все подробности о новинке есть на русском сайте Tenda.