3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек Harley-Davidson под брендом LiveWire пре...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл

Компания LiveWire, занимающаяся выпуском электромотоциклов в составе Harley-Davidson, анонсировала свою самую доступную модель S2 Del Mar. Модели первой партии с приставкой Launch Edition к названию будут стоить по $17 699, а цена на базовые модели начинается от $15 000.

Источник изображения: LiveWire

Источник изображения: LiveWire

S2 Del Mar представляет собой мотоцикл среднего веса, более доступный, чем представленный в прошлом году LiveWire One. Новинка строится на платформе LiveWire Arrow, включающей аккумулятор, электронику и двигатель в едином модуле, который компания позже планирует применять и в других моделях.

Хотя в DelMar будет применяться версия платформы S2, разработанная для мотоциклов среднего веса, в целом Arrow задумывалась с возможностью масштабирования, поэтому в будущем компания готовится представить вариант дизайна для лёгких моделей— S3 и тяжёлых — S4.

Источник изображения: LiveWire

Источник изображения: LiveWire

S2 Del Mar обеспечивает мощность до 80 л.с. (59,6 кВт), весит модель порядка 200 кг и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с или даже быстрее. В LiveWire заявляют, что запас хода мотоцикла по городу составляет порядка 160 км. S2 Del Mar получил две 19-дюймовых шины Dunlop DT1, подходящих как для городских условий, так и для езды по бездорожью.

Модель оказалась очень востребованной. За первые сто мотоциклов S2 Del Mar Launch Edition потенциальные покупатели уже внесли депозиты — заказы были оформлены в первые 18 минут после начала торгов. Прочие покупатели могут внести свои имена в лист ожидания для приобретения стандартной версии, поставки которой ожидаются весной 2023 года.

Источник изображения: LiveWire

Источник изображения: LiveWire

Первый электромотоцикл LiveWire часто критиковали за слишком высокую цену от $29 799. LiveWire One, представленный в июле 2021 года, был более доступным и начал продаваться от $21 999. Модель S2 Del Mar станет самой бюджетной, что позволит LiveWire (и Harley-Davidson) оставаться конкурентоспособными в соперничестве с новичками вроде Zero Motorcycles и Cake.

Ранее сообщалось, что LiveWire находится в процессе выхода на биржу через сделку со SPAC-компанией AEA-Bridges Impact Corporation и тайваньским производителем скутеров Kymco. Слияние планируется завершить к середине 2022 года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Harley-Davidson представит электрический мотоцикл под брендом LiveWire 10 мая
Harley-Davidson объявила, что сделает производителя электрических мотоциклов LiveWire публичной компанией
Подразделение Harley-Davidson по производству электробайков выйдет на биржу
Китайская CATL готовится к строительству двух аккумуляторных заводов в США
Индия и Япония совместно разработают стандарт для зарядки электромобилей
Volkswagen намеревается вложить 10 млрд евро в производство электромобилей в Испании
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, интересности из мира хай-тек,
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 6 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 7 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 7 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.
Samsung выпустит планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с чипом Snapdragon 720G 9 ч.