Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл

Компания LiveWire, занимающаяся выпуском электромотоциклов в составе Harley-Davidson, анонсировала свою самую доступную модель S2 Del Mar. Модели первой партии с приставкой Launch Edition к названию будут стоить по $17 699, а цена на базовые модели начинается от $15 000.

S2 Del Mar представляет собой мотоцикл среднего веса, более доступный, чем представленный в прошлом году LiveWire One. Новинка строится на платформе LiveWire Arrow, включающей аккумулятор, электронику и двигатель в едином модуле, который компания позже планирует применять и в других моделях.

Хотя в DelMar будет применяться версия платформы S2, разработанная для мотоциклов среднего веса, в целом Arrow задумывалась с возможностью масштабирования, поэтому в будущем компания готовится представить вариант дизайна для лёгких моделей— S3 и тяжёлых — S4.

S2 Del Mar обеспечивает мощность до 80 л.с. (59,6 кВт), весит модель порядка 200 кг и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с или даже быстрее. В LiveWire заявляют, что запас хода мотоцикла по городу составляет порядка 160 км. S2 Del Mar получил две 19-дюймовых шины Dunlop DT1, подходящих как для городских условий, так и для езды по бездорожью.

Модель оказалась очень востребованной. За первые сто мотоциклов S2 Del Mar Launch Edition потенциальные покупатели уже внесли депозиты — заказы были оформлены в первые 18 минут после начала торгов. Прочие покупатели могут внести свои имена в лист ожидания для приобретения стандартной версии, поставки которой ожидаются весной 2023 года.

Первый электромотоцикл LiveWire часто критиковали за слишком высокую цену от $29 799. LiveWire One, представленный в июле 2021 года, был более доступным и начал продаваться от $21 999. Модель S2 Del Mar станет самой бюджетной, что позволит LiveWire (и Harley-Davidson) оставаться конкурентоспособными в соперничестве с новичками вроде Zero Motorcycles и Cake.

Ранее сообщалось, что LiveWire находится в процессе выхода на биржу через сделку со SPAC-компанией AEA-Bridges Impact Corporation и тайваньским производителем скутеров Kymco. Слияние планируется завершить к середине 2022 года.