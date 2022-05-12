Представлен смартфон Hisense A9 с экраном на электронной бумаге E Ink Carta

Компания Hisense анонсировала устройство с обозначением A9 — это гибрид смартфона и ридера для электронных книг с экраном на основе электронной бумаги. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 270 долларов США.

Применён процессор Qualcomm Snapdragon 662. Чип содержит восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.

В арсенале аппарата — до 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью до 128 Гбайт. Есть адаптеры Wi-Fi (два диапазона) и Bluetooth 5.0, 13-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на 5 млн пикселей. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Монохромный дисплей E Ink Carta 1200 имеет размер 6,1 дюйма по диагонали. Пиксельная плотность этой панели — 300 DPI (точек на дюйм). В качестве программной платформы применяется операционная система Android 11.