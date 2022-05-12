Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую

Смерть массивной звезды сопровождается взрывом сверхновой и яркой вспышкой, которая может ненадолго затмить целую галактику. Неудивительно, что расположенная в непосредственной близости от сверхновой SN 2013ge звезда долго оставалась скрытой от глаз. Однако телескоп «Хаббл» помог разглядеть её в ультрафиолетовом диапазоне.

Учёные обнаружили, что свет от сверхновой SN 2013ge тускнеет с 2016 года, но рядом с ней располагается сохраняющий свою яркость другой источник ультрафиолетового излучения, а значит, речь идёт о двойной системе, в которой «выжила» одна из звёзд.

Анализируя данные с «Хаббла», астрономы обнаружили, что в области сверхновой отсутствует водород, и это было странно — перед учёными встал вопрос, куда он мог деться до того, как произошёл взрыв. Авторы исследования установили, что процессы в двойных системах массивных звёзд могут иметь некоторые особенности: перед взрывом сверхновой вторая звезда откачала водород у своей «соседки».

Теперь учёные будут отслеживать дальнейшую эволюцию выжившей звезды, которую в зависимости от расстояния до сверхновой могут ожидать два варианта развития событий. При первом варианте она может быть выброшена из системы, и это объясняет происхождение одиночных сверхновых. При втором же она продолжит вращаться по орбите вокруг своего компаньона, прежде чем слиться с ним, но это, говорят учёные, займёт миллиард лет.

Астроном Алексей Филиппенко из Калифорнийского университета в Беркли и соавтор исследования отметил, что изучение жизненного цикла массивных звёзд имеет большое значение, поскольку в их ядрах и сверхновых образуются все тяжёлые элементы.