Смартфон Oppo Reno 8 Pro+ 5G получит мощный чип Dimensity 8100 Max

Интернет-источники раскрыли технические характеристики производительного смартфона Reno 8 Pro+ 5G, который в скором времени анонсирует китайская компания Oppo.

В основу аппарата ляжет платформа MediaTek. Речь идёт о процессоре Dimensity 8100 Max с восемью ядрами (до 2,85 ГГц) и графическим акселератором Mali-G510 MC6. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Новинка получит 6,7-дюймовый дисплей Full HD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Упомянуты стереофонические динамики и контроллер NFC.

В тыльной части расположится система из трёх камер. Это 50-мегапиксельный основной блок, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный датчик для макросъёмки. Фронтальная камера сможет создавать 32-мегапиксельные изображения.

Новинка будет доступна в чёрном, зелёном и сером вариантах цветового исполнения. Вес составит 183 г, толщина корпуса — 7,34 мм. Цена пока не раскрывается.