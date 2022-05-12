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Google Chrome для Android перестал обновляться у пользователей из России

Российские пользователи Android-устройств столкнулись с невозможностью обновления браузера Chrome через Play Маркет. По всей видимости, Google ввела ограничения для Российской Федерации, хотя официального подтверждения этому нет.

При попытке обновить Google Chrome система демонстрирует сообщение «Не удалось установить приложение» и блокирует скачивание новой версии веб-обозревателя. Такая же ошибка происходит при попытке обновить компонент Android System WebView. Проблема носит массовый характер и не зависит от версии операционной системы Android, а также модели используемого устройства. Не исключено, что имеет место техническая проблема на стороне магазина приложений Play Маркет. В Google пока не давали никаких комментариев по данному поводу.

Ранее, напомним, Google ввела дополнительные ограничения для пользователей своего магазина цифрового контента в РФ — компания запретила загрузку и обновление платных приложений в российском Play Маркете. При этом скачивание бесплатного софта и установка для него апдейтов остались доступными. В случае с браузером Chrome получается, что это далеко не так.

Сама Google не раз подчёркивала, что сложившаяся ситуация продолжает быстро развиваться, и в дальнейшем в политику компании могут быть внесены изменения. Обо всех нововведениях Google обещала уведомлять пользователей на странице поддержки.

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Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: браузер, россия, android, google, chrome, обновление
браузер, россия, android, google, chrome, обновление
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