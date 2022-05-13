Дебютировал смартфон Moto G82 с 50-Мп камерой и чипом Snapdragon 695 5G

Компания Motorola официально представила смартфон среднего уровня Moto G82 под управлением операционной системы Android 12 с фирменной надстройкой My UX. Аппарат выполнен на платформе Qualcomm.

Установлен процессор Snapdragon 695 5G. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Экран OLED с диагональю 6,6 дюйма обладает разрешением Full HD+ (1080 × 2400 точек), частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

По центру в верхней зоне дисплея предусмотрено небольшое отверстие для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. В тыльной части находится система из трёх камер. Это 50-мегапиксельный основной блок, 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой.

Объём оперативной памяти равен 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 30-Вт зарядкой. Цена составляет 330 евро.