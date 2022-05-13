Lexar анонсировала память Ares DDR5 OC с частотой 5200 МГц

Компания Lexar анонсировала модули оперативной памяти Ares DDR5 OC, рассчитанные на игровые настольные компьютеры и производительные рабочие станции.

Изделия функционируют на частоте 5200 МГц при напряжении питания 1,25 В. Заявленные тайминги — CL38-38-38-74. Реализована поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 3.0.

Отмечается, что модули проходят тщательное тестирование. Они оснащены алюминиевым радиатором охлаждения, а диапазон рабочих температур простирается от 0 до плюс 85 градусов Цельсия.

Изделия имеют встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) для повышения энергоэффективности. Функция ECC (On-Die Error Correction Code) самостоятельно исправляет ошибки ячеек памяти.

Ёмкость модулей составляет 16 Гбайт. Они будут предлагаться в комплекте из двух штук суммарным объёмом 32 Гбайт. Ориентировочная цена набора составит 370 долларов США.