Nintendo продолжит улучшать сервис Switch Online, чтобы люди к нему возвращались

Компания Nintendo продолжит расширение и создание нового контента в рамках службы Switch Online. В разговоре с инвесторами Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) заявил, что количество подписчиков сервиса «понемногу» выросло с последнего отчёта, который сообщал о 32 миллионах пользователей на сентябрь 2021 года.

После сентябрьского отчёта Nintendo запустила более дорогой пакет расширения, который включает в себя библиотеку игр для N64 и Mega Drive, а также доступ к дополнению к Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 и Animal Crossing: New Horizons. На вопрос об удержании подписчиков и о том, планирует ли Nintendo добавлять какой-либо дополнительный контент в сервис, Фурукава сказал, что, по его мнению, важно продолжать повышать ценность Switch Online.

«Конечно, есть клиенты, срок действия подписки которых истекает, а затем они не продлевают её, поэтому мы считаем важным продолжать выпускать игры, позволяющее игрокам продолжать наслаждаться не только мультиплеером, но и улучшать их общий опыт. В течение этого года мы продолжим расширять наши услуги и создавать новый контент для наших клиентов», — сказал Фурукава.

По слухам, Nintendo планирует добавить в Switch Online игры для Game Boy и Game Boy Color.

Напомним, что Nintendo Switch Online включает в себя доступ к ретроиграм, ряд преимуществ и возможность играть онлайн.