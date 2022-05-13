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Историческая 4X-стратегия Old World в следующем месяце получит поддержку русского языка

Издательство Hooded Horse и студия-разработчик Mohawk Games сообщили, что историческая 4X-стратегия Old World получит обновление с поддержкой русского языка уже в июне.

Источник изображения: Hooded Horse

Источник изображения: Hooded Horse

Информация о выходе апдейта с русской локализацией появилась в отдельном сообщении на странице игры в Steam. В начале лета у геймеров также появится возможность сыграть в Odd World на японском, китайском, немецком, французском и испанском языках.

Стратегия Odd World выйдет в Steam уже 19 мая (как и версия для GOG), с этого же дня откроется возможность протестировать предварительную версию перевода на русский язык.

В настоящий момент Odd World доступна для покупки в EGS, а в прошлом месяце разработчики из Mohawk Games анонсировали дополнение Heroes of the Aegean с шестью сценариями.

Указанный DLC выйдет одновременно с версиями оригинальной игры для Steam и GOG, он будет доступен бесплатно в течение первых двух недель после релиза.

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Рубрики: Новости Software, игры, ASUS Open, Стратегия, Моды, патчи, дополнения,
Теги: old world, mohawk games, стратегия
old world, mohawk games, стратегия
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