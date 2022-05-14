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Blue Origin запустит в космос следующую группу туристов 20 мая

Принадлежащая Джеффу Безосу (Jeff Bezos) компания Blue Origin сообщила, что следующая группа туристов отправится в космос на корабле New Shepard в следующую пятницу, 20 мая. Экипаж корабля будет состоять из шести человек: пяти мужчин и одной женщины. Это будет пятый полёт New Shepard с туристами и второй в этом году. Конкурент Blue Origin — компания Virgin Galactic — в этом году не будет возить туристов в космос, что отдаёт рынок в руки Безоса.

Источник изображений: Blue Origin

Источник изображений: Blue Origin

В суборбитальном полёте миссии NS-21 в многоразовой автоматической капсуле New Shepard окажутся Эван Дик (Evan Dick), Катя Эчазаррета (Katya Echazarreta), Хэмиш Хардинг (Hamish Harding), Виктор Корреа Хеспанья (Victor Correa Hespanha), Джейсон Робинсон (Jaison Robinson) и Виктор Весково (Victor Vescovo). Для Эвана Дика это будет второй полёт на New Shepard (и первый повторный запуск туриста для компании), а Катя Эчазаррета станет первой уроженкой Мексики, слетавшей в космос.

Компания Blue Origin не раскрывает стоимость билетов 10-минутной прогулки на корабле New Shepard. Билет на космический самолёт Virgin Galactic стоит $450 тыс. Каждая из компаний уже совершила по четыре коммерческих запуска туристов, хотя в этом году Blue Origin стала монопольным владельцем нового рынка. Очередной запуск туристов в космос Virgin Galactic совершит не раньше первого квартала 2023 года, а Blue Origin обеспечит 20 мая второй старт в этом году.

Источник изображений: Blue Origin

Источник изображений: Blue Origin

Хорошо это или нет, но полёты в космос превратились в аттракцион для состоятельных людей. Можно не сомневаться, что рентабельность космического туризма покроет не только расходы на «подскоки» чуть выше стратосферы, но также полёты на орбиту. Но смогут ли они поддержать полёты на Марс, не говоря о дальних планетах?

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Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда,
Теги: blue origin, космический туризм, старт
blue origin, космический туризм, старт
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