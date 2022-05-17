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Смартфон Vivo T2 со 120-Гц экраном и чипом Snapdragon 870 дебютирует 23 мая

Китайская компания Vivo обнародовала серию тизеров, говорящих о скором выходе смартфона среднего уровня с обозначением T2. В основу устройства лягут аппаратная платформа Qualcomm и операционная система OriginOS Ocean на базе Android 12.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Новинка получит 6,62-дюймовый дисплей Full HD+ AMOLED с разрешением 2400×1080 точек, поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и 105-процентным охватом цветового пространства NTSC.

Говорится об использовании процессора Snapdragon 870. Чип объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

Объём оперативной памяти составит 8 и 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт. Упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, контроллер NFC.

Спереди расположится 16-мегапиксльная камера. Тыльная камера вберёт в себя блоки на 64, 12 и 2 млн пикселей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Анонс состоится 23 мая.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
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