Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман

Совсем недавно AMD обновила топовую модель линейки Radeon 6000, в результате чегоRadeon RX 6900 XT опустился на одну ступеньку ниже. Тем не менее рецепт Radeon RX 6950 XT сводится к увеличенным тактовым частотам GPU и памяти GDDR6, а значит, пространство между новым и старым флагманом уже заполнили разогнанные версии RX 6900 XT. Сегодня на повестке дня один из самых ярких представителей этой категории. Компания SAPPHIRE оживила марку TOXIC, чтобы выпустить RX 6900 XT, оборудованный мощнейшей системой жидкостного охлаждения.

Видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition комплектуются графическим процессором Navi 21 с пометкой XTX. Это оригинальная версия чипа с полным набором вычислительных блоков, которая дебютировала в референсной модели Radeon RX 6900 XT, но благодаря отбору перспективных кристаллов SAPPHIRE повысила тактовые частоты. По сравнению со спецификациями AMD расчетная частота под игровой нагрузкой (Game Clock) возросла с 2 015 до 2 135, а оппортунистическая частота (Boost Clock) — с 2 250 до 2 365 МГц. Для сравнения приведем характеристики Radeon RX 6950 XT — 2 100 и 2 310 МГц соответственно. Что, к сожалению, не в силах компенсировать сортировка кристаллов GPU, так это пропускную способность оперативной памяти. В новой флагманской модели AMD заменила 16-Гбит/с GDDR6 чипами с номиналом 18 Гбит/с, а это совсем не лишний апгрейд для продуктов архитектуры RDNA 2, которые опираются на узкую 256-битную шину VRAM в сочетании с кешем третьего уровня объемом 128 Мбайт.

Однако таким, уже вполне существенным, разгоном SAPPHIRE не ограничилась. TOXIC Radeon RX 6900 XT LE гарантирует дополнительный оверклокинг при помощи фирменного ПО SAPPHIRE TRIXX, увеличивающий Boost Clock графического процессора до 2600 или 2660 МГц. Конкретная величина зависит от модельного номера видеокарты: продукты под номером 11308-13-20G разгоняются меньше, а под номерами 11308-14-20G и 11308-06-20G — больше.

К слову, Radeon RX 6950 XT в той же серии TOXIC рассчитан на меньшую тактовую частоту — 2 556 МГц, но она зашита в BIOS видеокарты, а максимальный разгон сулит SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Extreme Edition вплоть до 2 730 МГц. Не удивительно, ведь это одно из редких устройств на основе чипа Navi 21 версии XTHX. Посмотрим, сможем ли мы побить рекорд SAPPHIRE путем ручного оверклокинга TOXIC Radeon RX 6900 XT LE.

Производитель AMD SAPPHIRE Модель Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6950 XT SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition Графический процессор Название Navi 21 XTX Navi 21 KXTX Navi 21 XTX Микроархитектура RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 Техпроцесс, нм 7 нм FinFET 7 нм FinFET 7 нм FinFET Число транзисторов, млрд 26,8 26,8 26,8 Тактовая частота, МГц: Base Clock / Game Clock / Boost Clock 1825 /2 015/2 250 1925 /2 100/2 310 1950 /2 135/2 365 Шейдерные ALU FP32 5 120 5 120 5 120 Блоки наложения текстур (TMU) 320 320 320 Блоки операций растеризации (ROP) 128 128 128 Оперативная память Разрядность шины, бит 256 256 256 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) 2 000 (16 000) 2 250 (18 000) 2 000 (16 000) Объем, Мбайт 16 192 16 192 16 192 Объем Infinity Cache, Мбайт 128 128 128 Шина ввода/вывода PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16 Производительность Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты) 23 040 23 654 24 218 Производительность FP64/FP32 1/16 1/16 1/16 Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 2/1 Пропускная способность оперативной памяти, Гбайт/с 512 576 512 Вывод изображения Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 TBP/TDP, Вт 300 335 <400 Розничная цена (США, без налога), $ 999 (рекоменд. на дату выхода) 1099 (рекоменд. на дату выхода) От 1 099 (newegg.com) Розничная цена (Россия), руб. Н/Д Н/Д От 190 646 (market.yandex.ru)

Что касается цены оверклокерских амбиций, то, разумеется, подобные видеокарты, особенно в наше время, стоят немалых денег. Однако продукт SAPPHIRE заметно подешевел со времени своего релиза в конце прошлого года. В настоящий момент валютные цены TOXIC Radeon RX 6900 XT LE опустились до $1 099, а рублевые начинаются от 190 646 руб. Таким образом, на западном рынке устройство находится в одной ценовой категории с условно доступными версиями GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6950 XT. А вот в России это не самое выгодное предложение по соотношению цены и характеристик, когда GeForce RTX 3080 Ti можно купить за 158 805 руб., а Radeon RX 6900 XT — за 129 280. Radeon RX 6950 XT мы пока не смогли обнаружить в местной рознице, что и неудивительно, ведь даже на торговых площадках США новый флагман доступен лишь по предзаказу.

Поскольку заботу о графическом процессоре TOXIC Radeon RX 6900 XT LE взяла на себя система жидкостного охлаждения, сама видеокарта получилась неожиданно компактной по сравнению с типичными образцами современных высокопроизводительных ускорителей. Впрочем, и настолько миниатюрной, как Radeon R9 Fury X, сделать ее не удалось — это отчасти связано с тем обстоятельством, что в продукте SAPPHIRE для отвода тепла от других компонентов, помимо GPU, используется стандартное воздушное охлаждение.

Лицевая сторона видеокарты закрыта пластиковым кожухом с широкой зеркальной секцией в центре и металлическими вставками по боками, а обратную сторону PCB защищает толстый алюминиевый лист. Бекплейт не участвует в охлаждении платы, но в этом и нет особенной необходимости, поскольку все компоненты VRM и чипы памяти у TOXIC Radeon RX 6900 XT LE расположены спереди вокруг GPU.

Жидкостное охлаждение не является чем-то из ряда вон выходящим для ускорителей на чипах AMD, но в референсных продуктах компания всегда использовала радиаторы с одним кулером форм-фактора 120 мм. Естественно, для ускорителя Radeon RX 6900 XT, который и по штатным спецификациям развивает мощность вплоть до 300 Вт, требуется более серьезное решение. Версии TOXIC достался радиатор толщиной 27 ммс тремя посадочными местами под 120-мм вентиляторы.

Вся система охлаждения украшена светодиодной иллюминацией. Светится как сама видеокарта (с трех сторон), так и прозрачные лопасти вентиляторов СЖО.

По умолчанию светодиоды настроены на теплый янтарный цвет, но их можно перепрограммировать с помощью фирменного ПО SAPPHIRE или синхронизировать с подсветкой материнской платы через открытый разъем на дальнем конце PCB.

Движение теплоносителя в контуре СЖО обеспечивает компактная помпа с интегрированным медным теплосъемником. Инженеры SAPPHIRE не поленились нанести на крышку помпы логотип, хотя внутренности устройства пользователь увидит лишь в процессе неизбежного профилактического обслуживания спустя пару лет работы. К слову, мы были готовы преодолевать всевозможные неудобства при демонтаже системы охлаждения, но оказалось, что разобрать TOXIC Radeon RX 6900 XT LE удивительно просто, а снять кожух и продуть вспомогательный радиатор от пыли можно даже без повреждения гарантийных пломб. Главное — аккуратно обращаться с теплосъемником GPU: по очередиослаблять, а потом затягивать его винты на один оборот, чтобы исключить давление на хрупкие края чипа.

К сожалению, СЖО в данном случае обслуживает только кристалл графического процессора. По всей видимости, такое элегантное решение, как в Radeon RX Vega 64 LE, где AMD использовала сборный водоблок для охлаждения всей печатной платы, слишком сложно в условиях массового производства. Впрочем, чипы памяти и силовые каскады регуляторов напряжения TOXIC Radeon RX 6900 XT LE охлаждаются еще лучше, нежели в большинстве стандартных видеокарт. PCB накрыта массивной алюминиевой рамой, к которой припаян собственный тонкоребристый радиатор и три тепловые трубки, а сверху водрузили еще один вентилятор. Дополнительное преимущество заключается в том, что на PCB не попадает горячий воздух от радиатора GPU. Странно только, что один ряд дросселей VRM прижат к раме через термопрокладку, а второй просто обдувается вентилятором.

Наконец, поблагодарим SAPPHIRE за щедрый комплект поставки. К видеокарте прилагаются винты для установки радиатора в корпусе ПК и, главное, отвертка с 48 сменными битами, которая наверняка еще пригодится в хозяйстве.

Высокая потребляемая мощность TOXIC Radeon RX 6900 XT LE (в пределах 400 Вт по спецификациям SAPPHIRE и 370 Вт согласно нашим испытаниям) потребовала установить на PCB еще один — шестиконтактный — разъем питания в дополнение к двум стандартным восьмиконтактным. И с удовольствием отметим, что все линии питания, включая линию 12 В разъема PCI Express, защищены предохранителями.

На плате есть трехпозиционный переключатель, который активирует микросхемы BIOS с различными настройками системы охлаждения — либо (в третьем положении) поручает управление программе SAPPHIRE TRIXX.

VRM видеокарты включает 14 фаз (по схеме 13+1) под управлением 16-фазного контроллера Infineon XDPE132G5D для питания основной части графического процессора, две фазы питания SoC и две для чипов оперативной памяти GDDR6, которыми заведует ШИМ-контроллер International Rectifier IR35217. В цепях регулятора напряжения GPU используются силовые каскады Infineon TDA21490, рассчитанные на пиковый ток в 90A, в то время как микросхемы VRAM питаются 70-амперными каскадами TDA21472. Как видите, о питании устройства инженеры SAPPHIRE позаботились не хуже, чем о его охлаждении. Осталось проверить, на какой разгон способен Radeon RX 6900 XT с подобной обвязкой.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 5950X (4,4 ГГц, фиксированная тактовая частота всех ядер) Материнская плата ASUS ROG Strix X570-E Gaming (Resizable BAR вкл.) Оперативная память G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-16GTZR, 4 × 8 Гбайт (3600 МТ/с, CL17) ПЗУ Intel SSD 760p, 2048 Гбайт Блок питания Corsair AX1200i, 1200 Вт Система охлаждения CPU Corsair iCUE H115i RGB PRO XT Корпус Открытый стенд Операционная система Windows 10 Pro x64 ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 22.5.1 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 512.77

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Полноэкранное сглаживание Assassin's Creed Valhalla DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA High Borderlands 3 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA Cyberpunk 2077 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA DOOM Eternal Vulkan OCAT, начало миссии Mars Core Макс. качество графики TSSAA Far Cry 6 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA Metro Exodus DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Shading Rate 100% TAA Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA High Total War: WARHAMMER III DirectX 12 Встроенный бенчмарк (Battle Benchmark) Макс. качество графики TAA High Watch Dogs: Legion DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Полноэкранное сглаживание/масштабирование Cyberpunk 2077 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA/DLSS Balanced/FSR Balanced DOOM Eternal Vulkan OCAT, начало миссии Mars Core Макс. качество графики TSSAA/DLSS Balanced Far Cry 6 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA/FSR Balanced Metro Exodus Enchanced Edition DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Ray Tracing: Ultra; Reflections: Raytaced; VRS: 1x TAA/DLSS Balanced Minecraft with RTX Beta DirectX 12 OCAT, бенчмарк в мире Portal Pioneers Макс. дальность рендеринга Н/Д / DLSS (коэффициент масштабирования зависит от целевого разрешения) Quake II RTX Vulkan (расширения VK_KHR) Timedemo, demo1.dm2 Макс. качество графики TAA/FSR Balanced Watch Dogs: Legion DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA/DLSS Balanced

В большинстве тестовых игр показатели средней и минимальной кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров, который записывает встроенный бенчмарк (или утилита OCAT, если бенчмарка нет).

Средняя частота смены кадров на диаграммах является величиной, обратной среднему времени кадра. Для оценки минимальной кадровой частоты вычисляется количество кадров, сформированных в каждую секунду теста. Из этого массива чисел берется значение, соответствующее 1-му процентилю распределения. Red Dead Redemption 2 является исключением: ее встроенный бенчмарк самостоятельно регистрирует 1-й процентиль времени рендеринга кадра, из которого выводится соответствующая кадровая частота. В Assassin’s Creed Valhalla мы вынуждены ориентироваться на минимальный фреймрейт по данным интегрированного бенчмарка.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. В качестве тестовой нагрузки для тестов мощности и уровня шума используется игра Crysis 3 при разрешении 3840 × 2160 без полноэкранного сглаживания и максимальных параметрах качества графики, а также стресс-тест FurMark с наиболее агрессивными настройками (разрешение 3840 × 2160, MSAA 8x). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура GPU и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Прим. В скобках после названий видеокарт указаны базовая и boost-частота согласно спецификациям каждого устройства. Видеокарты с заводским разгоном приведены в соответствие с референсными параметрами (или приближены к последним) при условии, что это можно сделать без ручной правки кривой тактовых частот. В противном случае (ускорители серии NVIDIA GeForce 16, а также GeForce RTX 2070/2080/2080 Ti Founders Edition) используются настройки производителя.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Для этого обзора нам пришлось внести небольшие изменения в методику измерения мощности и тактовых частот GPU. Со времен выхода Crysis 3 мы используем этот тайтл в качестве интенсивной игровой нагрузки, но оказалось, что в определенный момент AMD отрегулировала управляющие алгоритмы драйвера таким образом, что рендеринг Crysis 3 — несмотря на по-прежнему низкий фреймрейт при разрешении 4К — теперь не считается достаточно сложной задачей для топовых графических процессоров Navi. Как следствие, GPU сбрасывает тактовые частоты на уровень 1800–1900 МГц, что, разумеется, не соответствует рабочим характеристикам видеокарты в более современных играх. Модифицированный тест с полноэкранным сглаживанием MSAA 8x, которое раньше, наоборот, снижало частоты и энергопотребление GPU, полностью решает эту проблему, однако полученные результаты уже нельзя сравнивать с данными из наших предыдущих публикаций. Видеокарты на чипах NVIDIA также отреагировали на измененную нагрузку, но уже незначительно в сравнении с «красными» соперниками.

По результатам обновленного теста, заводской разгон TOXIC Radeon RX 6900 XT LE выражается в прибавке 195–202 МГц устойчивой тактовой частоты к референсным показателям, но ради этого SAPPHIRE пришлось увеличить питающее напряжение графического процессора на довольно-таки значительную величину 0,12 В, а потребляемая мощность возросла с 302 до 328–331 Вт.

Рабочие параметры под нагрузкой (Crysis 3) Видеокарта Настройки Тактовая частота GPU, МГц Напряжение питания GPU, В Частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Частота вращения вентиляторов 2, об/мин (% от макс.) Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Средн. SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE (1950/2365 МГц, 16 Гбит/с, 16 Гбайт) Silent BIOS 2529 2538 1,17 1,18 810 (33%) Н/Д SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE (1950/2365 МГц, 16 Гбит/с, 16 Гбайт) Performance BIOS 2522 2543 1,17 1,18 1081 (45%) Н/Д SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE (2724–2824 МГц, 17,2 Гбит/с, 16 Гбайт) Performance BIOS 2790 2794 1,20 1,20 1081 (45%) Н/Д AMD Radeon RX 6800 XT (1825/2250 МГц, 16 Гбит/с, 16 Гбайт) 2285 2299 1,11 1,15 1138 (34%) Н/Д AMD Radeon RX 6900 XT (1825/2250 МГц, 16 Гбит/с, 16 Гбайт) 2327 2347 1,05 1,10 1466 (44%) Н/Д

Прим. Измерение всех параметров выполняется после прогрева GPU и стабилизации тактовых частот.

Как и следовало ожидать, система жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм поддерживает на кристалле GPU фантастически низкую температуру: всего лишь 58 °C в стресс-тесте FurMark. Такие значения, между прочим, считаются нормальными для видеокарт «на воздухе», когда GPU отдыхает и охлаждается в пассивном режиме. У кулера TOXIC Radeon RX 6900 XT LE есть два режима работы, переключение между которыми практически никак не отражается на тактовых частотах и энергопотреблении, однако влияет на температуру и уровень шума. В режиме максимальной производительности ускоритель SAPPHIRE не является особенно тихим и работает заметно громче, чем референсный образец Radeon RX 6900 XT. В «тихом» режиме эти видеокарты становятся эквивалентными по уровню шума, а температура GPU под стрессовой нагрузкой возрастает всего лишь на 4 °С. И разумеется, пользователь может самостоятельно отрегулировать кривую скорости вентиляторов таким образом, чтобы сделать устройство еще тише: запас температуры чипа в пределах допустимых значений это позволяет. Никак нельзя компенсировать только свист дросселей VRM, который вносит заметный вклад в шумовой фон ускорителя при низких оборотах кулера. Впрочем, дроссели референсных карточек на базе большого Navi и, в меньшей степени, старших моделей Founders Edition от NVIDIA, тоже свистят под высокой нагрузкой.

Ну а теперь самое интересное — разгон. По умолчанию графический процессор TOXIC Radeon RX 6900 XT LE работает в частотном диапазоне от 500 до 2524 МГц, а напряжение питания уже установлено на максимальном уровне 1,175 В. Мы проигнорировали возможность разогнать видеокарту до 2600 МГц одним кликом в утилите SAPPHIRE TRIXX и добились стабильной работы GPU при умеренной нагрузке с настройками тактовой частоты 2724–2824 МГц, увеличив потребляемую мощность на 15% от номинала. Однако для того, чтобы избежать сбоев в самых требовательных бенчмарках и полностью раскрыть потенциал этой видеокарты, стандартных инструментов разгона, которые дает в распоряжение пользователя интерфейс драйвера AMD, уже недостаточно. Утилита MorePowerTool позволяет увеличить питающее напряжение сверх формального предела 1,175 В, и нам хватило 1,2 В, чтобы обеспечить GPU полную стабильность. Более высокие значения в разумных пределах, к сожалению, никак не способствуют дальнейшему разгону, а экспериментировать с напряжением 1,25 В и выше даже при настолько мощном охлаждении уже, откровенно говоря, страшно. Кроме того, программный вольтмод при помощи MorePowerTool работает таким образом, что на GPU всегда поступает максимальное напряжение безотносительно к текущей частоте и вычислительной нагрузке, что, разумеется, не идеально для повседневной эксплуатации.

Что касается оперативной памяти, то при штатной пропускной способности микросхем в 16 Гбит/с прошивка видеокарты не позволяет задать вручную большую величину, чем 17,2 Гбит/с. Это ограничение легко обойти при помощи MorePowerTool, однако выяснилось, что на большей скорости в шине памяти накапливаются ошибки, которые не приводят к сбоям и синим экранам, но тратят дополнительные циклы на коррекцию, и в результате производительность падает, а вовсе не увеличивается. Настоящий разгон за пределами 17,2 Гбит/с, разумеется, возможен, но только путем модификации регулятора напряжения VRAM, поскольку программный вольтмод в данном случае исключен.

Помимо регулировки напряжения мы увеличили резерв мощности GPU с базовых 289 Вт вплоть до 370 Вт — для игр это перебор, но он поможет устроить настоящее испытание системе охлаждения. В результате тактовая частота разогнанного GPU стабилизировалась на уровне 2790 МГц в Crysis 3, что на 268 МГц превышает стоковые параметры, а по сравнению с референсным Radeon RX 6900 XT прибавка составляет 463 МГц, или 20 % тактовой частоты! Энергопотребление видеокарты целиком теперь колеблется на уровне 372 Вт в играх, но СЖО все нипочем: температура чипа увеличилась всего лишь на 3 °С, а уровень шума и вовсе остался прежним. Только в стресс-тесте, когда мощность достигла 551 Вт, а GPU прогрелся еще на 4 °С, вентиляторы СЖО пришлось вывести на высокие обороты.

Жаль только, что в 6000-й серии видеокарты Radeon утратили функцию мониторинга температуры чипов VRAM и силовых каскадов VRM. Если учесть конструкцию TOXIC Radeon RX 6900 XT LE, SAPPHIRE и в этом наверняка смогла бы нас порадовать.

Игровые тесты (1920 × 1080)

При разрешении 1080p, слишком низком для таких видеокарт, как TOXIC Radeon RX 6900 XT LE, разница по среднему фреймрейту между продуктом SAPPHIRE и референсной версией Radeon RX 6900 XT сводится к 2 % FPS, а по сравнению с Radeon RX 6800 XT он всего лишь на 8 % быстрее. С другой стороны, известно, что GPU архитектуры RDNA наиболее эффективны именно при низком разрешении. В результате TOXIC Radeon RX 6900 XT LE удалось на 15 % средней кадровой частоты опередить GeForce RTX 3080 и на 5 % — RTX 3080 Ti. Между GeForce RTX 3090 и TOXIC Radeon RX 6900 XT LE сложилась шаткая ничья. Игры теперь сильно отличаются друг от друга оптимизацией под чипы AMD или NVIDIA, что порой дает тому или иному устройству преимущество в десятки FPS перед соперником.

Разрешение 1440p представляет собой баланс между высокой четкостью изображения и частотой смены кадров. В нескольких играх TOXIC Radeon RX 6900 XT LE удерживает средний фреймрейт свыше сотни (а то и нескольких сотен, если речь идет о DOOM Eternal) кадров в секунду, но другие тесты (такие как Total War: WARHAMMER III) уже не оставляют большого запаса FPS. Повышенная нагрузка позволила устройству SAPPHIRE оторваться от Radeon RX 6800 XT на расстояние в 12 % средней кадровой частоты, а преимущество перед референсной версией Radeon RX 6900 XT составляет 4 % FPS. В то же время TOXIC Radeon RX 6900 XT LE на 16% превосходит результаты GeForce RTX 3080, на 4 % — GeForce RTX 3080 Ti и сохраняет паритет с GeForce RTX 3090.

В бенчмарках на 4К-экране преимущество TOXIC Radeon RX 6900 XT LE перед другими видеокартами на основе флагманского чипа Navi достигло максимальных значений. По сравнению с референсным образцом Radeon RX 6900 XT разогнанный вариант работает на 5 % быстрее, а у Radeon RX 6800 XT продукт SAPPHIRE выиграл 15 % среднего фреймрейта. Однако в режиме 4К «красные» ускорители сдают позиции «зеленым». Базовая версия GeForce RTX 3080 по-прежнему отстает от TOXIC Radeon RX 6900 XT LE на внушительную величину в 10 % FPS, но GeForce RTX 3080 Ti вырвался вперед на 2 %, а RTX 3090 — на 9.

⇡#Игровые тесты в разгоне

Эксперименты с оверклокингом TOXIC Radeon RX 6900 XT LE при помощи программных таблиц PowerPlay и утилиты MorePowerTool не пропали даром. В тестах при разрешении 4К повышенные частоты принесли в среднем 10 % дополнительного фреймрейта, а если сравнивать с референсным Radeon RX 6900 XT, то детище SAPPHIRE стало быстрее уже на целых 15 %. Что и говорить, c настолько эффективным разгоном видеокарты, тем более когда речь идет о предтоповой модели в серии, мы сталкиваемся редко.

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

В трассированных играх TOXIC Radeon RX 6900 XT LE также продемонстрировал преимущество в 4–5 % FPS перед версией Radeon RX 6900 XT, работающей на референсных тактовых частотах, и опередил Radeon RX 6800 XT на величину от 9 до 14 % FPS в зависимости от разрешения экрана. За счет высокой производительности GPU видеокарта SAPPHIRE удерживает частоту смены кадров выше 60 FPS в большинстве тестов при разрешении 1080p и некоторых играх на экране 1440p. Однако сравнительно низкую эффективность архитектуры RDNA 2 в задачах, связанных с трассировкой лучей, невозможно скрыть, когда соперниками являются старшие модели NVIDIA. GeForce RTX 3080 превосходит TOXIC Radeon RX 6900 XT LE на 24–27 % среднего фреймрейта при условии, что ему хватает 10 Гбайт локальной памяти (единственная игра, которая требует больше, — это Far Cry 6 в 4К). В свою очередь, GeForce RTX 3080 Ti ушел вперед на 38–46, а GeForce RTX 3090 — 45–56 % FPS. К счастью, все больше игр теперь поддерживают алгоритм апскейлинга FidelityFX Super Resolution, который ценой небольшой потери четкости изображения позволяет «красным» ускорителям сохранить приемлемый фреймрейт в самых ресурсоемких тайтлах как минимум при разрешениях 1080p и 1440p.

⇡#Результаты игровых тестов без трассировки лучей

1920 × 1080 Полноэкранное сглаживание SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 Assassin's Creed Valhalla TAA High 42 / 158 45 / 145 44 / 157 54 / 106 59 / 112 60 / 116 Borderlands 3 TAA 100 / 185 109 / 164 102 / 177 125 / 145 139 / 162 133 / 168 Cyberpunk 2077 TAA 124 / 154 110 / 136 118 / 146 96 / 121 110 / 136 116 / 143 DOOM Eternal TSSAA 243 / 378 235 / 355 249 / 378 198 / 330 214 / 355 228 / 385 Far Cry 6 TAA 88 / 128 93 / 132 90 / 131 95 / 129 98 / 133 94 / 133 Metro Exodus TAA 59 / 100 55 / 92 57 / 96 54 / 94 60 / 107 63 / 112 Red Dead Redemption 2 TAA High 85 / 90 75 / 81 81 / 86 43 / 80 50 / 91 52 / 94 Total War: WARHAMMER III TAA High 85 / 98 76 / 89 82 / 96 74 / 99 85 / 112 90 / 117 Watch Dogs: Legion TAA 75 / 116 69 / 108 74 / 115 68 / 97 75 / 106 79 / 111 Макс. +3% +2% +1% +14% +19% Средн. −8% −2% −13% −5% −1% Мин. −12% −5% −33% −29% −27%

2560 × 1440 Полноэкранное сглаживание SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 Assassin's Creed Valhalla TAA High 44 / 124 43 / 112 44 / 120 45 / 87 50 / 94 43 / 99 Borderlands 3 TAA 121 / 139 106 / 119 113 / 130 92 / 105 105 / 120 110 / 127 Cyberpunk 2077 TAA 73 / 96 65 / 84 68 / 90 63 / 80 72 / 91 77 / 96 DOOM Eternal TSSAA 217 / 311 187 / 267 206 / 296 172 / 268 189 / 296 204 / 315 Far Cry 6 TAA 87 / 123 89 / 121 89 / 125 92 / 113 94 / 121 93 / 124 Metro Exodus TAA 51 / 85 47 / 77 50 / 82 47 / 79 54 / 90 56 / 95 Red Dead Redemption 2 TAA High 75 / 79 67 / 70 70 / 75 37 / 69 41 / 77 44 / 82 Total War: WARHAMMER III TAA High 58 / 67 50 / 60 55 / 64 51 / 69 59 / 80 63 / 84 Watch Dogs: Legion TAA 63 / 92 58 / 83 62 / 89 57 / 77 64 / 86 68 / 91 Макс. −2% +2% +3% +19% +25% Средн. −10% −4% −14% −4% +1% Мин. −14% −6% −30% −24% −20%

3840 × 2160 Полноэкранное сглаживание SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 Assassin's Creed Valhalla TAA High 34 / 72 33 / 62 35 / 68 38 / 57 39 / 62 41 / 67 Borderlands 3 TAA 67 / 74 56 / 63 63 / 70 53 / 60 60 / 69 65 / 73 Cyberpunk 2077 TAA 31 / 42 29 / 37 29 / 40 30 / 40 36 / 46 39 / 49 DOOM Eternal TSSAA 131 / 169 113 / 146 124 / 161 117 / 161 132 / 181 142 / 193 Far Cry 6 TAA 78 / 83 68 / 74 73 / 79 64 / 70 72 / 78 76 / 83 Metro Exodus TAA 38 / 59 34 / 51 37 / 56 35 / 54 40 / 62 42 / 66 Red Dead Redemption 2 TAA High 55 / 58 47 / 50 52 / 55 25 / 49 30 / 56 30 / 58 Total War: WARHAMMER III TAA High 28 / 34 25 / 30 28 / 33 28 / 38 31 / 44 33 / 47 Watch Dogs: Legion TAA 43 / 57 40 / 50 42 / 54 40 / 50 46 / 57 49 / 61 Макс. −11% −3% +12% +29% +38% Средн. −13% −5% −10% +2% +9% Мин. −15% −6% −21% −14% −7%

⇡#Результаты игровых тестов с трассировкой лучей

1920 × 1080 Полноэкранное сглаживание SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 Cyberpunk 2077 TAA 31 / 38 27 / 32 29 / 35 46 / 53 51 / 60 54 / 63 DOOM Eternal TSSAA 141 / 217 135 / 200 141 / 209 158 / 236 178 / 263 183 / 271 Far Cry 6 TAA 77 / 105 82 / 109 44 / 106 81 / 102 84 / 106 84 / 106 Metro Exodus Enchanced Edition TAA 48 / 71 42 / 62 45 / 67 46 / 71 53 / 81 56 / 86 Minecraft with RTX Beta TAA 54 / 62 51 / 59 51 / 59 107 / 116 118 / 132 127 / 138 Quake II RTX TAA Н/Д / 87 Н/Д / 76 Н/Д / 83 Н/Д / 103 Н/Д / 113 Н/Д / 122 Watch Dogs: Legion TAA 44 / 57 40 / 53 43 / 55 52 / 65 57 / 73 61 / 78 Макс. +4% +1% +87% +113% +123% Средн. −8% −4% +24% +38% +45% Мин. −16% −8% −3% +1% +1%

2560 × 1440 Полноэкранное сглаживание SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 Cyberpunk 2077 TAA 18 / 23 16 / 20 17 / 22 28 / 34 32 / 38 35 / 41 DOOM Eternal TSSAA 114 / 161 100 / 144 111 / 156 132 / 188 148 / 209 154 / 221 Far Cry 6 TAA 77 / 101 80 / 103 80 / 104 81 / 94 80 / 99 82 / 101 Metro Exodus Enchanced Edition TAA 39 / 53 34 / 46 37 / 50 38 / 55 43 / 63 47 / 67 Minecraft with RTX Beta TAA 33 / 38 31 / 36 31 / 36 66 / 72 75 / 82 80 / 87 Quake II RTX TAA Н/Д / 49 Н/Д / 43 Н/Д / 47 Н/Д / 59 Н/Д / 68 Н/Д / 73 Watch Dogs: Legion TAA 30 / 42 29 / 38 30 / 40 40 / 49 45 / 55 48 / 58 Макс. +2% +3% +89% +116% +129% Средн. −9% −3% +27% +42% +51% Мин. −13% −6% −7% −2% 0%

3840 × 2160 Полноэкранное сглаживание SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT LE AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 Cyberpunk 2077 TAA 8 / 11 7 / 9 8 / 10 10 / 14 13 / 18 15 / 19 DOOM Eternal TSSAA 65 / 89 58 / 80 65 / 86 76 / 108 97 / 127 106 / 137 Far Cry 6 TAA 65 / 73 60 / 66 64 / 70 15 / 31 60 / 67 66 / 71 Metro Exodus Enchanced Edition TAA 23 / 29 20 / 25 21 / 28 24 / 32 27 / 37 29 / 40 Minecraft with RTX Beta TAA 15 / 18 14 / 17 14 / 17 31 / 34 36 / 39 39 / 42 Quake II RTX TAA Н/Д / 23 Н/Д / 20 Н/Д / 22 Н/Д / 28 Н/Д / 33 Н/Д / 34 Watch Dogs: Legion TAA 16 / 23 15 / 20 17 / 22 24 / 28 27 / 32 29 / 34 Макс. −6% −3% +89% +117% +133% Средн. −12% −5% +19% +46% +56% Мин. −18% −9% −58% −8% −3%

С тех пор как на рынке появились видеокарты Radeon RX 6900 XT, основанные на кремнии Navi 21 версии XTHX, а совсем недавно — Radeon RX 6950 XT, возможности таких видеокарт, как TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition, в которых используется самый обыкновенный чип Navi 21 XTX, уже не поражают воображение. Тем не менее даже по формальным спецификациям продукт SAPPHIRE ни в чем не уступает новому Radeon RX 6950 XT, кроме пропускной способности локальной памяти, и стоит примерно тех же денег. А система жидкостного охлаждения позволяет настолько разогнать GPU, что различия между определенными версиями кристалла не имеют решающего значения. Другой вопрос — как смотрится Radeon RX 6900 XT в сравнении с аналогами от NVIDIA. Вариант SAPPHIRE в большинстве бенчмарков побеждает GeForce RTX 3080 Ti и на равных соперничает с GeForce RTX 3090, но ситуацию, как обычно, полностью переворачивают задачи с трассировкой лучей. Хорошо, что технология апскейлинга FSR наконец-то пошла в массы и проникает даже в такие изначально «зеленые» проекты, как Quake II RTX.

Что касается разгона, то пусть и не совсем тривиальными средствами, однако нам удалось выжать из TOXIC Radeon RX 6900 XT LE тактовую частоту почти в 2,8 ГГц, а преимущество по игровому быстродействию перед референсным Radeon RX 6900 XT в результате достигло 15 % среднего фреймрейта. Создатели высокопроизводительных графических карт редко балуют нас такими результатами.

При этом СЖО с радиатором на 360 мм как будто не заметила возросшего тепловыделения, а другие горячие компоненты, помимо GPU, охлаждает собственный воздушный кулер размером как у иных видеокарт средней руки. Жаль только, что даже с альтернативной, «тихой» прошивкой устройство не работает настолько тихо, как хотелось бы, но в этом отчасти виноват шелест дросселей VRM, от которого по-прежнему страдают многие современные ускорители. Наконец, нельзя обойти вниманием эстетику продукта SAPPHIRE, общее качество материалов и конструкции. Лишь бы в компьютере хватило места для всей этой роскоши, а в кошельке — денег.