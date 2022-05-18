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В «Яндексе» опровергли слухи о продаже почты, поиска и «Кинопоиска»

Компания «Яндекс» опровергла слухи о подборе покупателей на российские активы, включая поисковый сервис, почту и посвящённый кино портал «Кинопоиск», фактически являющийся крупным онлайн-кинотеатром. Ранее сообщалось, что покупателями могут стать «Сбер» и/или «Ростех».

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

«Готовы официально опровергнуть эту информацию: «Яндекс» не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет», — цитирует портал РБК представителей пресс-службы компании. По словам «Яндекса», на данный момент речь идёт только о продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Ранее в компании уже подтвердили, что намерены продать их, сосредоточившись на других технологиях и продуктах. Так, 28 апреля появилось официальное сообщение о продаже данных сервисов группе VK. Подробности сделки пока не разглашаются.

В недавнем прошлом ходили слухи о возможном разделе «Яндекса» на две компании и открытии штаб-квартиры в Тель-Авиве или Ереване, но позже в «Яндексе» заявили, что не намерены переносить головной офис из Москвы и заниматься массовой релокацией сотрудников. Вчера глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил уверенность, что компания намерена остаться в России.

По данным «Яндекса», выручка медиасервисов компании (в этот сегмент входит и «Кинопоиск») в 2021 году выросла на 136 %, составив 18,4 млрд руб., выручка сегмента «Поиск и портал» — на 32 % (165,2 млрд руб.). Рекордных показателей добился онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» отдельно — его выручка выросла в 2,4 раза (7,16 млрд руб.).

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, россия
яндекс, россия
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