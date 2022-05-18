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Blue Origin отложила туристический полёт на корабле New Shepard из-за технической проблемы

Аэрокосмическая компания Blue Origin объявила о переносе миссии NS-21, в рамках которой 20 мая в космическое пространство должна была отправиться очередная группа туристов. Причиной такого решения стала проблема технического характера, которая была выявлена во время проверки систем корабля New Shepard.

Источник изображений: Blue Origin

Источник изображений: Blue Origin

«Во время заключительной проверки корабля мы обнаружили, что одна из резервных систем New Shepard не соответствует нашим ожиданиям по качеству. В целях предосторожности мы откладываем запуск NS-21, первоначально запланированный на пятницу», — говорится в сообщении Blue Origin. Новая дата пуска ещё не была объявлена. Очевидно, это произойдёт после того, как инженеры Blue Origin изучат причины возникновения обнаруженной неисправности и устранят её.

В рамках миссии NS-21 в короткое путешествие в суборбитальное пространство отправится группа из шести человек. Это будет пятый туристический полёт New Shepard за всё время и второй в этом году. На этот раз в состав экипажа вошли Эван Дик (Evan Dick) (для него этот полёт станет вторым на корабле New Shepard), Катя Эчазаррета (Katya Echazarreta) (станет первой побывавшей в космосе уроженкой Мексики), Хэмиш Хардинг (Hamish Harding), Виктор Корреа Хеспанья (Victor Correa Hespanha), Джейсон Робинсон (Jaison Robinson) и Виктор Весково (Victor Vescovo).

Весь полёт на корабле New Shepard длится около 10 минут. За это время капсула с экипажем поднимается на высоту около 106 км, за счёт чего туристы на короткий отрезок времени попадают в невесомость. После этого капсула возвращается в атмосферу и совершает посадку благодаря парашютной системе.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: new shepard, blue origin, космический туризм
new shepard, blue origin, космический туризм
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