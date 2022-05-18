Blue Origin отложила туристический полёт на корабле New Shepard из-за технической проблемы

Аэрокосмическая компания Blue Origin объявила о переносе миссии NS-21, в рамках которой 20 мая в космическое пространство должна была отправиться очередная группа туристов. Причиной такого решения стала проблема технического характера, которая была выявлена во время проверки систем корабля New Shepard.

«Во время заключительной проверки корабля мы обнаружили, что одна из резервных систем New Shepard не соответствует нашим ожиданиям по качеству. В целях предосторожности мы откладываем запуск NS-21, первоначально запланированный на пятницу», — говорится в сообщении Blue Origin. Новая дата пуска ещё не была объявлена. Очевидно, это произойдёт после того, как инженеры Blue Origin изучат причины возникновения обнаруженной неисправности и устранят её.

В рамках миссии NS-21 в короткое путешествие в суборбитальное пространство отправится группа из шести человек. Это будет пятый туристический полёт New Shepard за всё время и второй в этом году. На этот раз в состав экипажа вошли Эван Дик (Evan Dick) (для него этот полёт станет вторым на корабле New Shepard), Катя Эчазаррета (Katya Echazarreta) (станет первой побывавшей в космосе уроженкой Мексики), Хэмиш Хардинг (Hamish Harding), Виктор Корреа Хеспанья (Victor Correa Hespanha), Джейсон Робинсон (Jaison Robinson) и Виктор Весково (Victor Vescovo).

Весь полёт на корабле New Shepard длится около 10 минут. За это время капсула с экипажем поднимается на высоту около 106 км, за счёт чего туристы на короткий отрезок времени попадают в невесомость. После этого капсула возвращается в атмосферу и совершает посадку благодаря парашютной системе.