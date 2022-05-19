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Московский суд арестовал активы российской «дочки» Google ещё на 500 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, наложил арест на денежные средства (в том числе на те, которые только будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество российской «дочки» Google, ООО «Гугл», на сумму 500 млн рублей, сообщил ресурс Forbes.ru со ссылкой на определение суда от 17 мая.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

В иске АНО «ТВ-Новости», согласно которому были приняты обеспечительные меры, выдвинуто требование обязать Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл» восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам RT. Истец также потребовал взыскать судебную неустойку на случай неисполнения ответчиком решения суда.

Днём ранее российская структура Google объявила о планах обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания сообщила, что с марта «предвидела собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». Как отметили в пресс-службе Google, арест банковского счета её российского подразделения сделал невозможным функционирование его офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда, оплату услуг поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

До этого на сумму 500 млн рублей активы Google были арестованы по аналогичным искам телекомпании НТВ и входящей в «Газпром-медиа» компании «ГПМ Развлекательное телевидение». В декабре прошлого года на Google в России был наложен оборотный штраф 7,22 млрд рублей в связи с повторным неудалением материалов, распространение которых запрещено на территории РФ.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, штраф, россия
google, штраф, россия
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