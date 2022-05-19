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Xiaomi, Oppo и Vivo сократят производство смартфонов на 20 %

Стало известно, что крупнейшие китайские производители смартфонов в лице Xiaomi, Oppo и Vivo уведомили собственных поставщиков о намерении сократить объём заказов на 20 % в ближайшие несколько кварталов. Об этом пишет Asian Tech Press со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: asiantechpress.com

Источник изображения: asiantechpress.com

По данным издания, компания Xiaomi сообщила поставщикам о снижении собственного целевого показателя по выпуску смартфонов в 2022 году с 200 млн единиц до 160-180 млн устройств. При этом в последнем отчёте Xiaomi отчиталась о первом в своей истории сокращении квартальных продаж. Всё из-за ковидных ограничений в Китае и не только.

Отмечается, что конкуренты Xiaomi, такие как Oppo и Vivo, также сократят объём производства примерно на 20 % в течение года. Источник говорит, что это необходимо для реализации запасов, которые скопились на складах производителей за последние месяцы.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, vivo, oppo, смартфон
xiaomi, vivo, oppo, смартфон
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