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Apple захватила больше половины рынка смартфонов Северной Америки, а продажи Google Pixel взлетели на 380 %

Аналитики из Canalys подготовили отчёт по итогам исследования рынка смартфонов Северной Америки за первый квартал 2022 года. Объём поставок смартфонов в регионе за три месяца составил 39 млн устройств, что говорит о росте на 3,7 % в годовом исчислении. Все основные игроки рынка усилили свои позиции. При этом Google удалось увеличить продажи на 380 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max / Источник изображения: 3DNews

В сообщении сказано, что по итогам первого квартала доля Apple на североамериканском рынке выросла до 51 % благодаря высокой популярности iPhone 13. Южнокорейская Samsung заняла 27 % рынка благодаря новым смартфонам серий Galaxy S и Galaxy A, которые охватывают широкий ценовой диапазон.

Значительный рост продемонстрировала Lenovo, выпускающая смартфоны под брендом Motorola. В первом квартале 2022 года компания поставила 4 млн устройств, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 2,6 млн смартфонов. За счёт этого доля смартфонов Motorola выросла до 10 %. TCL с долей в 4 % заняла четвёртую строчку рейтинга, а замкнула пятёрку Google, заняв 3 % рынка. При этом Google показала впечатляющий рост, поставив 1,2 млн смартфонов, тогда как в первом квартале прошлого года компания отгрузила лишь 0,2 млн устройств.

Источник изображения: Canalys

Источник изображения: Canalys

«Рынок смартфонов в Северной Америке поддерживается сильным ростом Apple. В этом квартале ключевой движущей силой стала высокая популярность iPhone 13. Поскольку глобальный спрос стал менее стабильным, Apple увеличила поставки устройств в Северной Америке, тогда как в четвёртом квартале 2021 года компания отдавала предпочтение другим регионам <…> Кроме того, выпустив последнюю версию iPhone SE, компания предоставила возможности покупки доступного устройства для всех преданных пользователей iOS в Северной Америке», — считает аналитик Canalys Брайан Линч (Brian Lynch).

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфоны, статистика, iphone, северная америка
смартфоны, статистика, iphone, северная америка
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