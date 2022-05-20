Qualcomm представила беспроводные AR-очки Wireless AR Smart Viewer

Компания Qualcomm представила беспроводную версию своих очков дополненной реальности Smart Viewer. Это изделие эталонного дизайна, на основе которого различные производители смогут создавать свои собственные коммерческие продукты.

Новинка Wireless AR Smart Viewer по сравнению с предшественников получила более мощный чипсет, а также беспроводной модуль с поддержкой двух диапазонов беспроводного соединения Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5.3, который служит для подключения устройства вместо кабеля USB Type-C в прошлом поколении. С одной стороны, это потенциально снижает автономность устройства. Однако Qualcomm считает, что потребительские продукты на основе беспроводной версии Smart Viewer могут быть разработаны иначе.

Как и предыдущая версия, новинка подключаются к телефону или компьютеру и погружает пользователя в смешанную реальность с полным отслеживанием головы и рук с помощью трёх встроенных камер и проекций на micro-OLED-дисплеях. Qualcomm сохранила у новинки прежнее разрешение экранов 1920 × 1080 пикселей, а так же частоту обновления 90 Гц, но немного сузила поле зрения (с 45 до 40 градусов по диагонали).

Профиль беспроводной версии очков более компактный по сравнению с предшественником и большинством конкурентов. Оправа нового гаджета имеет толщину 15,6 мм (у проводной версии 25 мм). Вес устройства составляет 115 граммов.

Беспроводная версия гаджета получила чипсет Qualcomm Snapdragon XR2. В проводной версии используется процессор XR1. Компания говорит, что задержка в передаче сигнала между подключёнными Wireless AR Smart Viewer к тому же смартфону или ПК составляет 3 мс. Но только при условии, что ПК или смартфон оборудованы беспроводным модулем Qualcomm’s FastConnect 6900 с поддержкой Wi-Fi 6/6E, что в подавляющем большинстве случаев конечно же не так. Таким образом фактическая задержка передачи сигнала составляет порядка 20 мс.

Гаджет оснащён батарей на 650 мА·ч. В тяжёлых приложениях она разрежается всего за 30 минут. На помощь может прийти кабель зарядки, который подключается к съёмной батарее устройства и позволяет продолжить работу. Потребительские продукты на основе Wireless AR Smart Viewer могут быть разработаны иначе, с более ёмкими батареями.

Qualcomm заявляет, что её новинкой заинтересовались уже как минимум четыре компании. Однако назвать их отказалась. Предыдущие версии проводных очков дополненной реальности от Qualcomm легли в основу, например, таких гаджетов, как Nreal Light и Lenovo ThinkReality A3.