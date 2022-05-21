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Акции технологических компаний переживают самое продолжительное падение за 20 лет — со времён краха доткомов

На этой неделе технологический индекс Nasdaq снизился на 3,8 %, и этот продолжающийся уже седьмую неделю подряд тренд оказался самым затяжным пике за 21 год, напомнив инвесторам о так называемом «пузыре доткомов», который «лопнул» в 2001 году.

Источник изображения: sergeitokmakov / pixabay.com

Источник изображения: sergeitokmakov / pixabay.com

И без того сложная ситуация на фондовых рынках дополнительно усугубляется такими факторами как инфляция, рост процентных ставок и геополитические события в Восточной Европе — всё это отнюдь не вселяет оптимизма в инвесторов. Федеральная резервная система США уже намекнула игрокам, что намерена и дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, но и это не добавляет фондовым рынкам позитива — возникают опасения, что все эти меры попросту «съедят» прибыль.

С 19 ноября минувшего года, когда Nasdaq демонстрировал пиковый показатель, к настоящему моменту индекс потерял более 29 % и накануне закрылся на отметке 11 354,62 пункта. S&P 500 показал себя чуть лучше, но и он упал на 20 % относительно своих рекордных показателей.

Одним из крупнейших «технологических неудачников» оказалась Cisco, чьи акции после слабого отчёта по результатам III квартала 2022 финансового года упали на 19 %. Неудачи компания объяснила своим решением приостановить деятельность в России и Беларуси, а также перебоями с поставками, которые были вызваны очередной вспышкой пандемии в Китае. Снижение котировок также показали акции Dell (более чем на 11 %), Shopify (почти минус 10 %), Workday (-9 %), а также Okta (-14 %).

Отрицательную динамику за неделю также показали связанные с Илоном Маском (Elon Musk) Twitter (-6 %) и Tesla (-14 %). Фондовый рынок не пощадил и техногигантов: акции Apple подешевели на 6,5 % (и это падение уже восьмую неделю подряд), Alphabet потеряла 6 %, а Amazon — около 5 %. За квартал индекс Nasdaq упал на 20 %, вплотную приблизившись к худшему результату, который был отмечен по итогам IV квартала 2008 года.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: nasdaq, акции, падение
nasdaq, акции, падение
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