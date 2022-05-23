На этой неделе к Земле приблизится самый большой в 2022 году астероид

Через несколько дней с Землёй сблизится самый большой астероид в 2022 году. Объект из группы Аполлона сблизится с нашей планетой 27 мая. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ) РАН.

«Знакомьтесь: потенциально опасный астероид (7335) 1989 JA размером 1,8 км из группы Аполлона. В 2022 году он должен стать самым большим из известных потенциально опасных объектов, что позволит увидеть его даже в любительский телескоп. Минимальное сближение с нашей планетой произойдёт 27 мая в 17:26 мск на расстоянии около 4 млн км со скоростью 13 км/с. Земле снова (как и раньше) ничего не угрожает», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса.

Согласно имеющимся данным, последние несколько дней за астероидом наблюдают несколько обсерваторий научной компетенции ИПМ. Полученные в ходе наблюдения данные планируется использовать для уточнения периода вращения объекта. На момент съёмки астероид находился в созвездии Девы на расстоянии 7,7 млн км от Земли.