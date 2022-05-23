Huawei представила тонкие ноутбуки MateBook D16, MateBook 14 и MateBook D14 на базе Intel Alder Lake

Помимо ноутбука MateBook 16s компания Huawei представила сегодня обновлённые MateBook D16, MateBook 14 2022 и MateBook D14 2022. Все три новинки оснащаются процессорами Intel Alder Lake. Поскольку ноутбуки очень тонкие, то ни один из них не оснащён дискретным графическим ускорителем. За графику в них отвечает встроенное в центральный процессор видеоядро Intel Iris Xe.

Модель MateBook D16 предлагает 16-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10. Экран поддерживает разрешение 1920 × 1200 пикселей, имеет максимальную яркость на уровне 300 кд/м2, контрастность 1200:1 и 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB. Предлагается один из двух процессоров на выбор — 14-ядерный Core i7-12700H с частотой до 4,7 Гц, либо 12-ядерный Core i5-12500H с частотой до 4,5 ГГц. Кроме того, для лэптопа заявляются 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, а также твердотельный NVMe-накопитель объёмом 512 Гбайт. MateBook D16 оснащён батарей на 60 Вт·ч и поставляется в комплекте с блоком питания мощностью 65 Вт.

Компания оценила версию MateBook D16 на базе Core i5 в $861, а вариант на Core i7 — в $1012. В продаже новинка появится с 6 июня.

Модель MateBook 14 2022 получила 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2, разрешением 2160 × 1440 пикселей и максимальной яркостью 300 кд/м2. Контрастность экрана составляет 1500:1. Он поддерживает сенсорный ввод. Для данной модели ноутбука Huawei также предлагает два процессора Alder Lake, но энергоэффективной P-серии — 12-ядерный Core i7-1260P (4 больших и 8 энергоэффективных ядер) с частотой до 4,7 ГГц, либо 12-ядерный Core i5-1240P (4 больших и 8 энергоэффективных ядер) с частотой до 4,4 ГГц. Также здесь предусмотрено 16 Гбайт ОЗУ стандарта LPDDR4X и твердотельный NVMe-накопитель объёмом 512 Гбайт.

Новинка получила батарею на 56 Вт·ч и поставляется с зарядкой мощностью 65 Вт. Стоимость MateBook 14 2022 на базе Core i5 составляет $922, а версии на Core i7 — $1058.

Лэптоп MateBook D14 2022 получил 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9, поддержкой разрешения 1920 × 1080 пикселей и яркостью 300 кд/м2. Контрастность экрана составляет 1000:1, он обладает 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

Выбор процессоров, объём оперативной памяти, накопителя и ёмкость батареи аналогичны модели MateBook 14 2022. Производитель оценил MateBook D14 2022 с процессором Core i5 в $800, а модель на базе Core i7 — в $907.