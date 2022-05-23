Китайский производитель электроники и бытовой техники Xiaomi объявил сегодня о начале «долгосрочного стратегического сотрудничества» с немецким производителем камер и объективов Leica. На фоне этого Huawei сообщила о прекращении многолетней партнёрской деятельности с Leica.

«Мы можем подтвердить, что сотрудничество между нашими компаниями закончилось 31 марта», — сообщил представитель Huawei в ответ на запрос представителей портала Android Authority касательно будущего сотрудничества с Leica.

Это означает, что смартфоны Huawei P50, которые поступили в продажу за пределами домашнего рынка в начале этого года, стали последними устройствами китайского производителя, созданными вместе с Leica. Вероятнее всего, аппараты серии Mate 50, запуск которых должен состояться позднее в этом году, уже не смогут похвастаться камерами от Leica.

Партнёрство Huawei и Leica началось в 2016 году, а первыми совместными смартфонами стали аппараты P9 и позднее Mate 9. Период совместной работы компаний пришёлся на время резкого роста мобильного бизнеса Huawei, чему, помимо прочего, способствовали качественные камеры от Leica. Хотя введённые в 2019 году американские санкции не повлияли на способность Huawei создавать смартфоны с качественными камерами, что подтверждает недавний аппарат P50 Pro, ограничения подорвали продажи вендора, особенно за пределами Китая.

Новым партнёром Leica стала Xiaomi. Согласно имеющимся данным, первый флагманский аппарат, созданный в рамках этого партнёрства, будет представлен в июле этого года. Ожидается, что вендор запустит производительный аппарат, ориентированный на любителей фотографировать.