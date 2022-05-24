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Apacer и Zadak представили первые в мире потребительские SSD с интерфейсом PCIe 5.0 — до 13 000 Мбайт/с

Компании Apacer и Zadak анонсировали первые в мире твердотельные накопители формата M.2, оснащённые интерфейсом PCIe 5.0. Новинка от Apacer получила обозначение AS2280F5, тогда как накопитель от Zadak называется TWSG5. Обе имеют одинаковые характеристики.

Источник изображений: Wccftech

Источник изображений: Wccftech

Новинки обеспечивают очень высокую производительность. Они выполнены в соответствии со спецификацией NVMe 2.0. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 13 000 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 12 000 Мбайт/с. Показатели производительности при случайной записи пока не уточняются.

Твердотельные накопители Zadak TWSG5 комплектуются двумя радиаторами — алюминиевым и ультратонким графеновым. Это позволяет использовать их в компьютерах различных форм-факторов, в том числе ноутбуках. Устройства Apacer также снабжены радиатором охлаждения, но только лишь крупным алюминиевым.

Отмечается, что новые SSD обладают обратной совместимостью с разъёмами M.2 PCIe 4.0, но заявленную скорость они там, конечно же, обеспечить не смогут. Все новинки обеспечиваются пятилетней гарантией. Информации о вариантах объёма и ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: apacer, zadak, ssd, ssd-накопитель, твердотельный накопитель
apacer, zadak, ssd, ssd-накопитель, твердотельный накопитель
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