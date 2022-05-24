Компании Apacer и Zadak анонсировали первые в мире твердотельные накопители формата M.2, оснащённые интерфейсом PCIe 5.0. Новинка от Apacer получила обозначение AS2280F5, тогда как накопитель от Zadak называется TWSG5. Обе имеют одинаковые характеристики.

Новинки обеспечивают очень высокую производительность. Они выполнены в соответствии со спецификацией NVMe 2.0. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 13 000 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 12 000 Мбайт/с. Показатели производительности при случайной записи пока не уточняются.

Твердотельные накопители Zadak TWSG5 комплектуются двумя радиаторами — алюминиевым и ультратонким графеновым. Это позволяет использовать их в компьютерах различных форм-факторов, в том числе ноутбуках. Устройства Apacer также снабжены радиатором охлаждения, но только лишь крупным алюминиевым.

Отмечается, что новые SSD обладают обратной совместимостью с разъёмами M.2 PCIe 4.0, но заявленную скорость они там, конечно же, обеспечить не смогут. Все новинки обеспечиваются пятилетней гарантией. Информации о вариантах объёма и ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.