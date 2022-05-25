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Zotac представила крошечную рабочую станцию ZBOX QTG7A4500 с профессиональной видеокартой NVIDIA RTX A4500

Компания Zotac представила компактную, но мощную рабочую станцию ZBOX QTG7A4500. Новинка с габаритами 210,82 × 203,2 × 63,5 мм оснащается встроенным профессиональным графическим ускорителем NVIDIA RTX A4500 с 16 Гбайт памяти GDDR6.

Источник изображений: Zotac

Источник изображений: Zotac

В основе ZBOX QTG7A4500 предлагается восьмиядерный и 16-поточный Intel Core i7-11800H поколения Tiger Lake с частотой до 4,6 ГГц и номинальным TDP 45 Вт. Данный чип предлагает неплохой уровень производительности, но несколько старнно, что компания не оснастила новинку 2022 года одним из свежих процессоров серии Alder Lake.

Zotac отмечает, что объём ZBOX QTG7A4500 составляет всего 2,65 литра. Несмотря на это, внутри можно найти два разъёма SO-DIMM с поддержкой до 64 Гбайт ОЗУ стандартов DDR4-2933 или DDR4-3200, пространство под установку 2,5-дюймового накопителя, слот M.2 PCIe 4.0 x4 для установки твердотельного NVMe-накопителя, а также дополнительный разъём M.2 PCIe 3.0 x4 для установки ещё одного SSD или памяти Intel Optane.

В оснащение ZBOX QTG7A4500 также входят два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4a, один Thunderbolt 4.0 (USB Type-C), пять USB 3.1 Gen 2, один 2,5-гигабитный сетевой разъём, один гигабитный LAN, два 3,5-мм аудиоразъёма, а также считыватель карт памяти SDXC.

Поскольку новинка оснащается графическим ускорителем NVIDIA RTX A4500, то больше подойдёт для монтажа видео, графического дизайна и задач по 3D-визуализации, нежели для игр. Однако при наличии поддержки подключения до четырёх дисплеев (включая 4K@120 Гц или 8K@60 Гц) систему также можно использовать в качестве источника вывода цифрового сигнала в рекламе, приложениях виртуальной реальности и прочих задачах.

О стоимости и доступности ZBOX QTG7A4500 производитель не сообщил. Но удовольствие явно будет не из дешёвых.

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: zotac, неттоп, nvidia rtx, tiger lake, мини-пк
zotac, неттоп, nvidia rtx, tiger lake, мини-пк
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