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Micron представила NVMe-накопители Crucial P3 и P3 Plus со скоростью чтения до 5000 Мбайт/с

Компания Micron представила потребительские твердотельные NVMe-накопители Crucial P3 Plus и Crucial P3, которые можно отнести к среднебюджетным решениям. Первая поддерживает стандарта PCIe 4.0, вторая работает с PCIe 3.0. Обе серии предлагают модели накопителей объёмом до 4 Тбайт.

Источник изображений: Crucial

Источник изображений: Crucial

Производитель не стал вдаваться в технические подробности. Он лишь указал, что накопители серии Crucial P3 Plus обеспечивают скорость последовательного чтения и записи до 5000 и 4200 Мбайт/с соответственно. Модели серии Crucial P3 в свою очередь предлагают скорости до 3500 и 3000 Мбайт/с соответственно.

Компания отмечает, что представленные новинки построены с использованием 176-слойных чипов флеш-памяти 3D NAND компании Micron. Решения, по мнению производителя, отлично подойдут для профессиональных и творческих задач, а также для использования в составе игровых ПК.

Обе серии твердотельных накопителей Crucial P3 Plus и Crucial P3 поступят в продажу летом этого года. Их стоимость компания не уточнила, но вряд ли она будет слишком высока. Например, более продвинутые Crucial P5 Plus и P5 объёмом 1 Тбайт сейчас продаются в США соответственно за $128 и $110.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: micron, crucial, nvme, ssd-накопители
micron, crucial, nvme, ssd-накопители
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