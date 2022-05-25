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SteelSeries представила гарнитуры Arctis Nova Pro и Nova Pro Wireless с шумоподавлением и объёмным звуком

Компания SteelSeries представила игровые гарнитуры Arctis Nova Pro и Nova Pro Wireless. Обе оснащены технологиями шумоподавления, а также объёмного звука Spatial Audio.

Источник изображений: SteelSeries

Источник изображений: SteelSeries

Модель SteelSeries Arctis Nova Pro оснащается 40-мм драйверами Premium High Fidelity и новым ЦАП GameDAC Gen 2 на базе ESS Sabre 9218PQ40 с поддержкой Hi-Res-звучания. GameDAC Gen 2 также позволяет настраивать соотношение громкости голосового чата/игры и разрешение сэмплирования.

Наушники Arctis Nova Pro оборудованы микрофоном ClearCast Gen 2 с двунаправленным шумоподавлением. Технология использует алгоритмы ИИ и убирает не только фоновые шумы, но и звук от нажатия на клавиши или дыхания. Проводная версия подключается к источнику звука посредством двух 3,5-мм коннекторов, либо с помощью USB. Приятным бонусом идут съёмные амбушюры на магнитах.

Беспроводная модель Arctis Nova Pro Wireless будет выпускаться сразу в трёх версиях: для игровых консолей Xbox и PlayStation, а также в версии для ПК. Arctis Nova Pro Wireless по характеристикам в целом повторяет модель Nova Pro, но у беспроводного варианта есть система активного шумоподавления, за работу которой отвечают четыре микрофона. К источнику сигнала новинка подключается по радиоканалу 2,4 ГГц, либо с помощью Bluetooth 5.0.

Заявленное время автономной работы Arctis Nova Pro Wireless составляет 44 часа. В комплект с наушниками входит дополнительная батарея. Присутствует возможность «горячей» замены аккумулятора.

Вместо GameDAC Gen 2 беспроводная версия оснащена базовой станцией, с помощью которой заряжается батарея гарнитуры. 15 минут зарядки обеспечивают три часа автономной работы.

Модель Arctis Nova Pro оценивается производителем в $250. Беспроводная версия — на $100 дороже. О дате поступления новинок в продажу компания не сообщила.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: steelseries, игровая гарнитура, наушники
steelseries, игровая гарнитура, наушники
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