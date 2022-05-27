Сайт Netflix перестал открываться у российских пользователей без VPN

Онлайн-кинотеатр Neftlix перестал открываться у российских пользователей. Соответствующее сообщение появилось на странице сервиса в ночь с 26 на 27 мая. Сериалы и шоу также недоступны в мобильном приложении.

На сайте сервиса отображается сообщение «Недоступно», а в мобильном приложении говорится о проблемах с соединением. Что стало причиной ограничения работы площадки пока неясно. Тем не менее, россияне могут продолжать пользоваться сервисом с использованием VPN. Ранее виртуальные сети использовались только для регистрации и оплаты через юрисдикцию других стран.

Напомним, что Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта. Несмотря на это, компания продолжала публиковать свои шоу с российскими субтитрами и дубляжом. После приостановки работы сервиса российские пользователи подали на компанию в суд, потребовав 60 млн рублей компенсации, однако иск отказались рассматривать.