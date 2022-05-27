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Xiaomi проектирует смартфон-раскладушку в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3

На сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA) появилась информация о новом смартфоне Xiaomi, оборудованном гибким дисплеем.

Источник изображений: CNIPA

Источник изображений: CNIPA

Речь идёт об аппарате-раскладушке в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3. Как можно видеть на изображениях, гаджет получит гибкий экран, складывающийся внутрь корпуса. На внешней стороне расположится многомодульная камера с тремя элементами, выстроенными в ряд по горизонтали. Пока не ясно, какое исполнение может получить внутренняя камера. В одной из боковых частей корпуса расположатся физические кнопки управления. Кроме того, упомянут симметричный порт USB Type-C.

Увы, пока новый аппарат Xiaomi существует только в патентной документации. Информации о возможных сроках его появления на коммерческом рынке нет.

Ранее говорилось, что в 2022 году будет выпущено в общей сложности 1,380 млрд смартфонов. Однако позднее аналитики назвали цифру в 1,366 млрд единиц. Это будет соответствовать росту на 2,5 % по сравнению с 2021 годом.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, смартфон, гибкий дисплей, гибкая электроника
xiaomi, смартфон, гибкий дисплей, гибкая электроника
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