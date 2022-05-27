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Абсолютно все Ryzen 7000 получат встроенную графику, а позже AMD выпустит настольные APU с мощными iGPU

Последние несколько дней Роберт Хэллок (Robert Hallock), директор AMD по техническому маркетингу, активно раздаёт интервью различным изданиям и делится подробностями о платформе Socket AM5 в целом, а также о процессорах Ryzen 7000 в частности. В разговоре с изданием TechPowerUp Хэллок поделился некоторыми деталями о встроенной графике RDNA 2 процессоров Ryzen следующего поколения. По его словам, она будет стандартом для всех чипов Ryzen 7000.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

«Встроенная графика Ryzen 7000 будет "стандартом". Она основана на 6-нм техпроцессе и содержит небольшое количество встроенных вычислительных блоков. Её основные задачи — обеспечить поддержку кодирования и декодирования видео и работу нескольких видеовыходов. Энтузиастам "встройка" поможет провести диагностику дискретной видеокарты в системе. Конфигурация встроенной графики будет одинакова для всех моделей процессоров серии [Ryzen 7000 Raphael]», — отметил Хэллок.

Из слов Хэллока можно сделать вывод, что серию процессоров без встроенной графики, условную Ryzen 7000F, компания не планирует выпускать. Вычислительные блоки RDNA 2 содержатся внутри чипа с интерфейсами ввода-вывода (I/O die). Интегрированная графика обеспечит базовые функции вывода картинки на экран, а также поддержку кодирования (включая AV1) и декодирования видео. Иными словами, «встройка» Ryzen 7000 абсолютно не предназначена для игр.

Хэллок также добавил, что наличие встроенной графики в составе всех процессоров Ryzen 7000 не означает отказ компании от гибридных процессоров (APU) в среде настольных чипов. В перспективе на рынке также появятся процессоры под Socket AM5 с мощным интегрированным графическим ядром. То есть можно ожидать выхода условных Ryzen 7000G.

«Мы не рассматриваем процессоры серии Ryzen 7000 в качестве APU. Да, Ryzen 7000 тоже имеют встроенную графику, но это разные решения. Для нас APU — это продукт с мощной встроенной графикой, способной запускать игры и обладающей всеми возможностями для кодирования и декодирования видео и так далее. "Встройка" Ryzen 7000 предназначена лишь для того, чтобы вывести картинку на экран, предложить базовые возможности для обработки видео, запустить домашний кинотеатр, какие-то рабочие приложения. Но это графика не игрового уровня. APU являются неотъемлемой частью нашей дорожной карты. Позже мы обязательно поделимся новыми подробностями», — добавил Хэллок.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: amd ryzen, ryzen 7000, процессоры
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