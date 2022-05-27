Минфин доработал законопроект о криптовалютах — они могут оказаться полезны во внешней торговле

Министерство финансов РФ подготовило доработанную версию законопроекта «О цифровых валютах», который должен создать базу для работы с криптовалютой и другими цифровыми активами, пишут «Ведомости». Новая версия мало чем отличается от предыдущей версии, но в ней учтены замечания и предложения ряда министерств.

Сообщается, что новая версия законопроекта подготовлена с учётом замечаний Минэкономразвития, Минцифры, МВД, Росфинмониторинга, ФНС и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. Но при этом документ не согласовывали с Центробанком — тот занял «отрицательную позицию» по данному вопросу. Пока документ не окончательный, в нём могут появиться изменения.

Разработанный Министерством финансов законопроект направлен на создание в России легального рынка цифровых валют, установку правил торговли, выпуска, обращения и майнинга цифровых активов. Новая версия законопроекта включает характеристики, а также условия отнесения места обращения цифровых валют именно к территории России. Появилась статья, которая фактически позволит использовать криптовалюту для оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе платить или принимать оплату за товары, услуги и т.д. При этом будет обязательно использование «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы».

Обновлённая версия законопроекта предлагает запретить в РФ рекламу криптовалютных бирж и обменников, которые не имеют лицензии от уполномоченного ведомства. Поисковики обяжут удалять такую рекламу. Легальные криптобиржи и обменники хотят обязать сотрудничать с правоохранительными органами. Они должны будут течение 3 лет хранить в России информацию о владельцах цифровой валюты, операциях с ней и т. д., и при необходимости делиться с правоохранителями.

В то же время, некоторые прежние предложения из законопроекта убрали. Так пропали возможные ограничения по объёмам вложений в кроптовалюты для юрлиц и профессиональных приобретателей цифровых валют. Ещё пропало требование включать майнеров (юрлиц и ИП) в специальный реестр. Также почему-то исчез механизм передачи сведений в налоговые органы.

Добавим, что Минфина изначально предлагал запретить использование криптовалют на территории России в качестве средства платежа, но разрешал покупать и продавать их. Правда, только через российские банки и только тем, кто прошёл идентификацию. Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ — регулятор считает, что оборот криптовалют в России нужно ограничить, но не запрещать владеть ими.

По мнению экспертов, появление в законопроекте предложения использовать криптовалюту в качестве альтернативы валютным расчётам с иностранными компаниями и клиентами будет полезно для российских компаний. Особенно в свете санкций, ухода из России международных платёжных систем Visa и Mastercard, и отключения некоторых банков от SWIFT. Но, конечно, назвать криптовалюты панацеей от санкций нельзя — просто один из альтернативных путей для международной торговли.