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Марсианский орбитальный зонд NASA MAVEN ограничил работу из-за сбоя в системе навигации — его пытаются починить с конца февраля

Сбой в системе навигации, с которым в начале года столкнулся аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), подорвал способность зонда вести научную деятельность, включая исследование атмосферы Марса. Несмотря на то, что специалистам NASA удалось вывести аппарат из «безопасного режима», его возможности стали сильно ограничены.

Источник изображения: NASA / GSSFC

Источник изображения: NASA / GSSFC

Космический аппарат MAVEN, находящийся на орбите Красной планеты с 2014 года, перешёл в «безопасный режим» 22 февраля, когда находящиеся в его конструкции инерциальные измерительные модули «начали демонстрировать аномальное поведение». Об этом сообщали представители аэрокосмического ведомства ранее.

В «безопасном режиме» аппарат отключил все научные инструменты и продолжал оставаться в таком состоянии вплоть до момента, когда инженеры NASA не попытались возобновить его работу. На данный момент зонд возвращён в работу, но его возможности сильно ограничены. Антенна космического аппарата направлена на Землю для обеспечения связи с командой инженеров NASA. Однако в таком положении зонд не может выполнять функцию ретранслятора для марсианских роверов Curiosity и Perseverance, находящихся на поверхности планеты. Возможность ведения собственной научной деятельность, которая была сконцентрирована на изучении атмосферы Марса, также сильно ограничена.

Основой инерциальных измерительных модулей являются лазерные гироскопы, которые фиксируют изменение положения самого зонда и четырёх двигателей, благодаря которым аппарат может изменять местоположение. В конструкции также предусмотрены две камеры, которые помогают зонду определять ориентацию в пространстве. Несмотря на то, что MAVEN вывели из «безопасного режима» ещё 19 апреля, имеющиеся в его арсенале научные инструменты так и не восстановили полную работоспособность. Инженеры NASA продолжают работу по восстановлению функционирования навигационной системы, после чего они предпримут попытку изменить ориентацию аппарата и вернуть в работу научные приборы.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: maven, nasa, марс, исследование
maven, nasa, марс, исследование
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