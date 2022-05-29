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AyaNeo представила портативные приставки Air на базе Ryzen 5000U и новых AMD Mendocino

Компания AyaNeo представила новую портативную игровую консоль Air. Новинка будет доступна в трёх версиях (Air, Air Pro и Air Plus) и в шести основных конфигурациях. Приставка предложит мобильные процессоры AMD Ryzen 5000U (архитектура Zen 3), а также свежую серию процессоров AMD Mendocino (Zen 2).

Источник изображений: Liliputing

Источник изображений: Liliputing

Модели Air и Air Pro будут оснащаться 5,5-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1920 × 1080 пикселей, максимальной яркостью до 350 кд/м2, а также 109-, 100-, 96- и 99-процентными охватами цветовых пространств NTSC, sRGB, Adobe RGB и DCI-P3 соответственно.

В основу моделей Air и Air Pro будет положен процессор AMD Ryzen 5 5560U. Это шестиядерный чип с поддержкой 12 виртуальных потоков, работающий в диапазоне частот от 2,3 до 4 ГГц. Он оснащён встроенной графикой Radeon Vega 7. Для Pro-версии также будет предлагаться более мощный 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 5825U с диапазоном частот от 2 до 4,5 ГГц и встроенной графикой Radeon Vega 8.

Приставки смогут предложить от 8 до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x-3200 или LPDDR4x-4266, а также твердотельные накопители формата M.2 объёмом от 128 Гбайт до 2 Тбайт.

Время автономной работы AyaNeo Air с батарей на 28 Вт·ч

Время автономной работы AyaNeo Air с батарей на 28 Вт·ч

Консоли получат относительно небольшие батареи на 28 Вт·ч (7350 мА·ч) и 38 Вт·ч (10 050 мА·ч). Последняя сможет обеспечить как минимум 1 час автономной работы приставки в режиме энергопотребления процессора 15 Вт и до 3 часов 13 минут в режиме энергопотребления на уровне 5 Вт. Время работы консоли с батарей на 28 Вт·ч будет скромнее.

Время автономной работы AyaNeo Air с батарей на 38 Вт·ч

Время автономной работы AyaNeo Air с батарей на 38 Вт·ч

Заявленная производительность в играх

Заявленная производительность в играх

Размеры приставок в зависимости от версии составляют 224 × 89,5 × 17/26,7, а вес — от 395 до 450 граммов. Для всех версий заявлена поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Кроме того, отмечается наличие сканера отпечатков пальцев. В последнем случае исключением является самая младшая модель AyaNeo Air с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ, которую производитель оценил в $549.

С полным списком цен и конфигураций приставок AyaNeo Air и AyaNeo Air Pro можно ознакомиться ниже:

  • AyaNeo Air 5560U — 8 + 128 Гбайт — $549 ($499 для ранних покупателей);
  • AyaNeo Air 5560U — 16 + 256 Гбайт — $629 ($569 для ранних покупателей);
  • AyaNeo Air 5560U — 16 + 512 Гбайт/1 Тбайт — от $649 (от $599 для ранних покупателей);
  • AyaNeo Air Pro 5560U — 16 + 512 Гбайт — $699 ($649 для ранних покупателей);
  • AyaNeo Air Pro 5560U — 16 + 1 Тбайт — $799 ($749 для ранних покупателей);
  • AyaNeo Air Pro 5825U — 16 + 512 Гбайт — $999 ($899 для ранних покупателей);
  • AyaNeo Air Pro 5825U — 16 + 1 Тбайт — $1099 ($999 для ранних покупателей);
  • AyaNeo Air Pro 5825U — 32 + 2 Тбайт — $1399 ($1299 для ранних покупателей).

Релиз консолей запланирован на август–сентябрь.

Хотя AyaNeo Air и AyaNeo Air Pro определённо являются весьма интересными моделями, версия AyaNeo Air Plus выглядит более интригующей из-за своего процессора, который был анонсировал буквально на этой неделе.

AyaNeo Air Plus

AyaNeo Air Plus

Производитель пока не сообщает её полные характеристики, но указывает, что в её основе будут использоваться 6-нм мобильные чипы Mendocino на ядрах Zen 2 и с более новой и мощной встроенной графикой RDNA 2. Модели процессоров, которые будут предлагаться для консоли, пока неизвестны.

Отмечается, что AyaNeo Air Plus получит чуть более крупный 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p и твердотельный NVMe-накопитель формата M.2 2280. Доступный объём ОЗУ не сообщается.

AyaNeo указывает, что данная приставка будет предлагаться от $289, что на 60 долларов дешевле базовой версии консоли Steam Deck от Valve. При этом участникам клуба AyaNeo консоль ограниченное время будет предлагаться по цене от $199.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: ayaneo, портативная консоль, ryzen 5000u, zen 2, rdna 2
ayaneo, портативная консоль, ryzen 5000u, zen 2, rdna 2
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