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Представлены смартфоны Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ на мощных чипах MediaTek и с новейшими камерами Sony

Компания Honor представила серию смартфонов Honor 70. С базовой моделью можно познакомиться в отдельном материале. В этой речь пойдёт о более продвинутых Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+. Они во многом похожи межу собой, но используют разные процессоры от MediaTek.

Источник изображений: GSMArena

Источник изображений: GSMArena

В основе модели Honor 70 Pro+ применяется 4-нм чипсет Dimensity 9000 с одним ядром Arm Cortex-X2 (частота 3,05 ГГц), тремя Arm Cortex-A710 (2850 МГц) и четырьмя Arm Cortex-A510 (1800 МГц). Процессор также оснащён графическим ядром Mali-G710 MC10 и новым 5G-модемом с поддержкой диапазона частот ниже 6 ГГц. Смартфон предлагает до 12 Гбайт оперативной и до 256 Гбайт постоянной памяти.

Honor 70 Pro+ получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой 10-битного цвета и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает технологию HDR Vivid, разработанную Huawei.

Система основной камеры одинакова у всех моделей серии Honor 70. Основной датчик здесь — новейший Sony IMX800 с разрешением 54 Мп и размером 1/1,49 дюйма. Также есть 50-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом и 8-мегапиксельный с телеобъективом, обеспечивающим 3-кратное оптическое и 30-кратное цифровое увеличение. Для данного модуля также заявлена система оптической стабилизации. За обработку фото и видео, в том числе в режиме HDR, отвечает фирменный процессор изображения Honor Image Engine. Фронтальная камера представлена 50-Мп сенсором с углом обзора 100 градусов.

Смартфоны серии Honor 70 поддерживают режим влога. Для него используются ИИ-алгоритмы и широкий угол обзора камер, позволяющие удерживать владельца телефона и объекты, которые он снимает, в кадре. К слову, здесь предусмотрена возможность ведения записи видео сразу с тыльных и фронтальной камер.

Модель Honor 70 Pro отличается от старшего собрата в основном лишь чипсетом и ценой. Дисплей, набор камер, батарея — всё то же самое, что и у версии Pro+. В основе Honor 70 Pro используется 5-нм чипсет Dimensity 8000. Он имеет четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2750 МГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2000 МГц. Кроме того, в его состав также входит графическое ядро Mali-G610 MC6.

Цвета Honor 70 Pro
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Дополнительной отличительной особенностью модели Honor 70 Pro является возможность выбора версии с 512 Гбайт постоянной памяти, которую, что странно, не предлагают у варианта 70 Pro+. Питаются модели Honor 70 Pro и 70 Pro+ от батарей ёмкостью 4500 мА·ч. Оба аппарата поставляются с комплектной зарядкой мощностью 100 Вт. До 60 % аккумулятор устройств заряжается за 15 минут. Полная зарядка занимает 30 минут.

Стоимость Honor 70 Pro начинается с $555 за модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти. Версию с 12 + 256 Гбайт памяти производитель оценил примерно в $600, а вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памятью — примерно в $660. Предзаказы на новинку уже принимаются. Поставки начнутся с 10 июня.

Honor 70 Pro+ в конфигурации с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти оценивается компанией в $645. Версия на 12 Гбайт ОЗУ и с таким же объёмом постоянной памяти получила ценник в $690. Предварительные продажи устройства уже начались. Поставки стартуют с 16 июня.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
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