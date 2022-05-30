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Слухи: в июньскую подборку для подписчиков PlayStation Plus войдёт пока ещё новейшая God of War

Испанский портал Areajugones, уже не раз делившийся подтверждёнными впоследствии утечками, со ссылкой на собственные источники раскрыл состав июньской подборки бесплатных игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Как стало известно из утечки, хедлайнером предстоящей подборки собираются сделать приключенческий экшен God of War (2018). Творение Santa Monica Studio уже доступно в сборнике PlayStation Plus Collection для абонентов PS Plus на PS5.

Также для владельцев консолей PlayStation якобы планируют раздать аниме-экшен Naruto to Boruto: Shinobi Striker и платформенный файтинг Nickelodeon All-Star Brawl. Целевые платформы журналисты Areajugones в своём материале не указали.

Источник изображения: GameMill Entertainment

Источник изображения: GameMill Entertainment

Обновление линейки PlayStation Plus происходит в первый вторник месяца, тогда как анонс устраивается в среду за неделю до этого. Таким образом, на сей раз объявление прозвучит 1 июня.

Напомним, 22 июня в Европе (и предположительно России) стартует обновлённая подписка PlayStation Plus, которая вместо одного тарифа будет включать целых три. Ежемесячные раздачи входят в бонусы базового плана.

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Рубрики: Новости Software, игры, Слухи, PlayStation,
Теги: playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
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