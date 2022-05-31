Запущенная недавно «социальная сеть для грустных людей» с говорящим названием «Грустнограм» продолжает развиваться. На этот раз пользователям платформы стала доступна функция создания анонимных постов любой тематики под названием «Секреты». По мнению авторов, она поможет пользователям более открыто говорить о том, что их волнует.

Напомним, соцсеть «Грустнограм» была запущена в марте этого года, когда доступ к некоторым популярным зарубежным аналогам в России был ограничен. Одна из особенностей площадки заключается в автоматическом наложении чёрно-белого фильтра на публикуемые пользователями записи.

«Публично ты не можешь рассказать всё и быть полностью свободным и откровенным, делая пост от своего имени. Поэтому мы запустили новый формат — "Секреты", где действительно анонимно можно поделиться чем угодно. Многие увидели в нас площадку, где они могут быть собой и выражать свои эмоции, не заботясь о том, как выглядеть правильным и успешным. <…> "Секреты" — это анонимные посты, которые снимают все границы и позволяют людям быть абсолютно искренними и делиться тем, что для них действительно важно без стыда, оценки или реакции знакомых», — считает основатель соцсети Александр Токарев.

Комментарии к «Секретам» также будут анонимными, но их авторы не смогут остаться полностью безликими. Соцсеть будет автоматически присваивать им аватары с изображениями известных поэтов и писателей. По мнению авторов, такой подход добавит пользователям ответственности за сказанное в комментариях. Основатели «Грустнограма» уверены, что пользователи будут взаимодействовать с новым разделом, чтобы высказаться и выразить что-то личное, получая поддержку и адекватную обратную связь.